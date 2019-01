Scontri con civili israeliani: un morto

: Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di #Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto p… - matteosalvinimi : Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di #Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto p… - SkyTG24 : #Venezuela, anche l’Europa con Guaidó: elezioni subito. #Giletgialli, nuovi scontri a Parigi. Nel TG delle 18 - LaStampa : Gilet Gialli, scontri alla Bastiglia: la polizia risponde con i lacrimogeni -

Un palestinese è stato ucciso al termine di un confronto convicino Ramallah in Cisgiordania. Lo riferisce l'esercito. In base a prime indagini "un conflitto è scoppiato trae palestinesi in quell'area e i primi hanno esplos colpi d'arma da fuoco". Il ministero della Sanità palestinese -citato dalla Maan- ha confermato la morte di un 38enne, "arrivato in condizioni critiche" in ospedale "dopo essere stato colpito alla schiena".(Di domenica 27 gennaio 2019)