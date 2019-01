Meglio aspettare il Samsung Galaxy Note 10? Probabilmente sì

optimaitalia

(Di sabato 26 gennaio 2019)Potrebbe esserci un salto generazionalevole con il10 rispetto agli ormai imminentiS10: stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il produttore asiatico potrebbe sfoderare il processore Exynos 9825 a 7nm con integrato un modem 5G nella seconda parte dell'anno, giusto in tempo per il phablet di prossima generazione. Il 20 febbraio è vicino, ma la vera novità del 2019, per quel che riguarda il colosso di Seul, potrebbe essere rappresentata proprio dal10, che si differenzierà molto più, rispetto al recente passato, dal top di gamma della serie S (di cui finora è stato un'evoluzione per l'integrazione di una SPen, oltre che per un display più grande, ed un maggiore quantitativo di RAM e batteria).Quest'anno il10 potrebbe montare anche un chipset più veloce, dall'alto dell'Exynos 9825, il primo SoC ...