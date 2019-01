Maturità 2019: date simulazione scritti

scuolainforma

: Il ministero dell’Istruzione ha copiato da un vecchio manuale russo per l’università - ilpost : Il ministero dell’Istruzione ha copiato da un vecchio manuale russo per l’università - team_world : #Maturità2019 oggi sono state annunciate le materie della seconda prova e le date delle simulazioni nazionali. Trov… - ansacalciosport : De Zerbi, dal Sassuolo prova di maturità. 'Questa è una vittoria pesante, finalmente tre punti in casa' | #ANSA -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il 18 gennaioil Miur ha comunicato le materie oggetto della seconda prova scritta e la suddivisone delle materie tra commissari interni ed esterni, per ogni scuola secondaria di secondo grado. Nella seconda metà di dicembre, sul portale del ministero, sono state pubblicate le simulazioni per le prove scritte dell’esame di Stato. Ora sono state rese note lepreviste per leufficiali degliLedelle simulazioni Verranno effettuate due simulazioni per ogni scritto dellaprimo scritto: 19 febbraio e 26 marzo.secondo scritto: 28 febbraio e 2 aprile. Le scuole sono in attesa di una circolare ufficiale del MIUR sulle indicazioni operative. Le simulazioni dovrebbero essere simili a quelle ufficiali, che si terranno il 19 giugno (prima prova scritta) e il 20 giugno (seconda prova scritta). La responsabile del ...