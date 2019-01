Lega e M5s si dividono ancora sul Venezuela | volano gli stracci tra Salvini e Di Battista

+Europa - Calenda : 'No alleanze con Lega e M5S' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - scontro M5s-Lega. Salvini contro Maduro - Di Battista : ridicolo : Spero che il governo italiano «abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo Venezuelano che ha il diritto a libere elezioni e alla democrazia e lo dico perché vi sono tanti italiani in Venezuela che ...

Buffagni (M5s) : "La contro analisi sulla Tav? Sui numeri Lega non affidabilissima" : "Sui numeri, vista la sua precedente gestione dei soldi, la Lega non è affidabilissima". Il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni (M5s) commenta così all'Ansa la contro analisi costi-benefici del Carroccio sulla Tav Torino-Lione. Il riferimento, neanche troppo velato, è alla vicenda dei 49 milioni che di rimborsi elettorali che la Lega è stata chiamata dal giudice a restituire.sulla Tav Buffagni ...

Beppe Grillo : "Lega-M5S connubio vincente - impedisce mercimonio della sofferenza" : Il fondatore del MoVimento 5 Stelle Beppe Grillo ha rilasciato un'intervista ad America Oggi, una di quelle interviste che si definirebbero in gergo "in ginocchio", in cui, cioè, l'intervistatore (Biagio Maimone) non fa assolutamente domande "scomode" all'intervistato. Grillo ha così avuto modo di toccare alcuni degli argomenti a lui più cari, come quello della democrazia diretta, sulla quale dice:"La democrazia diretta… le dico una cosa, ...

Grillo : “Migranti? Sia M5s che Lega vogliono impedire mercimonio della sofferenza. Impediamo false speranze” : “Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza”. La gestione dei migranti, i rapporti con la Lega e i primi mesi al governo: in una lunga intervista ad America Oggi, Beppe Grillo è tornato a parlare di attualità e delle misure messe in campo dall’esecutivo gialloverde. “Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente”, ha detto. “Oppure puoi impedire lo ...

Grillo : Lega-M5s vogliono impedire mercimonio sofferenza migranti : Roma, 26 gen., askanews, - 'Senza restare insensibili al dolore umano dice lei, la questione dell'immigrazione è epocale... causata, innescata e diretta dalle menti più ciniche che si possano ...

Grillo - Lega-M5S connubio vincente : ANSA, - ROMA, 26 GEN - "Il rapporto con la Lega è un continuo confronto, anche sofferto, con una diversa sensibilità nella modalità di affrontare le problematiche politiche. Tuttavia, non si può ...

M5s - Grillo : 'Con la Lega confronto sofferto - ma connubio vincente' : Il rapporto tra M5s e Lega è "un continuo confronto, anche sofferto, con una diversa sensibilità nei modi di affrontare le problematiche politiche". Lo ha dichiarato il fondatore del Movimento, Beppe ...

"Il connubio M5S-Lega è vincente La sinistra frou frou si è suicidata" : Intervista esclusiva per America Oggi a Beppe Grillo Fondatore del Movimento Cinque Stelle: "Le mellifluità della sinistra frou frou nascondevano solo droni e bombe, il connubio Lega-M5s è vincente" Segui su affaritaliani.it

Tav - la Lega e Salvini contro l'M5s : va fatta e servirà all'Italia : "Noi non l'abbiamo ancora vista - dice il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia - ma ci sono anticipazioni abbastanza surreali. Ad esempio si considera una perdita le mancate accise sul ...

Tav - la Lega e Salvini contro M5s : va fatta e servirà all'Italia : Il ministro Toninelli aveva annunciato una decisione entro la fine di gennaio ma i tempi rischiano di allungarsi ancora

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...

Trivelle - tra permessi bloccati e concessioni salve : nodi - numeri e problemi irrisolti dall’accordo Lega-M5s : “Tutte le richieste di permessi di trivellazione che arriveranno sulla scrivania del ministro dell’Ambiente Costa non verranno firmate”. È la risposta, che arriva da fonti del Ministero, alle affermazioni del leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che definisce “gattopardesco” l’emendamento sulle Trivelle, inserito del dl Semplificazione, frutto dell’accordo tra Lega e M5S e in seguito al quale, secondo l’esponente politico “verranno ...