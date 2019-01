Lazio | Milinkovic gigante anti Juve

Lazio - le pagelle : Radu è un disastro - Milinkovic dura poco : STRAKOSHA 6 Viene salvato dalla traversa, poi fa un paratone sul colpo di testa di Milik. Rimane pietrificato però sulla sua punizione, salva il passivo nella ripresa. Assediato. LUIZ FELIPE NG ACERBI ...

Lazio - Inzaghi : "L'espulsione di Acerbi non c'era. Milinkovic sostituito pensando alla Juve" : Mastica amaro Simone Inzaghi dopo la sconfitta della sua Lazio al San Paolo con il Napoli. Il tecnico biancoceleste ha così analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere, ma devo dire una cosa. Callejon che si ferma e cerca l'avversario è stato più furbo di noi. Non so se era fallo, ma sicuramente l'...

Napoli-Lazio - la rabbia di Inzaghi : “l’espulsione di Acerbi non c’era. Milinkovic fuori? Ho pensato alla Juve” : L’allenatore della Lazio ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo, recriminando per alcune discutibili decisioni arbitrali rabbia e delusione, per un risultato che poteva anche essere diverso. La Lazio si lecca le ferite dopo il ko con il Napoli, arrivato con il punteggio di 2-1. Cafaro/LaPresse Simone Inzaghi accetta il verdetto del campo, ma si lamenta con il direttore di gara per l’espulsione di Acerbi: “il ...

Sergej Milinkovic Savic coccole con la fidanzata al ristorante stellato Aroma - il più amato dai giocatori di Roma e Lazio : Una vista mozzafiato, sicuramente tra le più belle del mondo. Un menù stellato. Uno chef tra i più conosciuti e apprezzati della Capitale e non solo. E' sopratuttto per questi motivi che, tra gli altri, i giocatori di Roma e Lazio amano e frequentano il ...

Lazio-Novara - le pagelle : Luis Alberto illumina - Milinkovic rinato : Poker servito al Novara. Troppa la differenza di categoria perché la Lazio è tornata pimpante dalla sosta. Per la vera sfida al Napoli è pronta. STRAKOSHA 6 Esce dopo 7' a valanga su Schiavi ed è ...

Lazio-Novara 4-1 : gol di Luis Alberto - Immobile - 2 - - Milinkovic ed Eusepi : La Lazio centra comodamente il passaggio ai quarti di Coppa Italia , ma sulla vittoria contro il Novara si fa sentire l'eco dei cori antisemiti e contro la Roma partiti alla mezz'ora del primo tempo ...

Lotito - 'Milinkovic-Savic via per 160 milioni se...' / Calciomercato - Presidente della Lazio lancia un segnale : Claudio Lotito torna a parlare di Sergej Milinkovic-Savic e lo fa senza mezze misure citando un'offerta di 160 milioni di euro dell'estate scorsa

Calciomercato Lazio - Lotito rivela : “Rifiutati 160 milioni per Milinkovic” : Calciomercato Lazio, Lotito tra Milinkovic e mercato- L’anno scorso fu forse il miglior centrocampista del nostro campionato. Sergej Milinkovic Savic ha vissuto un’annata clamorosa, giocata ad altissimi livelli e che alla fine gli è valsa la convocazione al mondiale russo. Un campionato strepitoso con la Lazio, un torneo iridato un po’ meno appariscente, e un […] L'articolo Calciomercato Lazio, Lotito rivela: “Rifiutati 160 milioni per ...

Godin all’Inter - Milinkovic-Savic resta alla Lazio : L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diego Godin che ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il ...

Calciomercato Lazio - l'agente di Milinkovic-Savic : 'A gennaio resta al 100%. Tante offerte - ma a Roma è felice' : Puntuali, ad ogni sessione di mercato, si susseguono le voci sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic . Pezzo pregiato della scuderia Lotito, ambito da molte squadre europee. Ancora una volta tocca al ...

Lazio - Kezman : 'Proteggete Milinkovic' : Leggi l'intervista completa sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Serie A, Top e Flop della 19a giornata Ultime notizie calciomercato Corsport TV

Inter-Milan per Milinkovic : 'A gennaio non lascia la Lazio' : Intanto Kezman , agente del centrocampista serbo, ha dichiarato al Corriere dello Sport : 'Al 100% non andrà via a gennaio, la Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. La scorsa estate ...

Lazio - Igli Tare : 'Milinkovic-Savic uomo di parola'/ 'Ho detto no a offerte lusinghiere per restare' : Lazio, Igli Tare: 'Milinkovic-Savic uomo di parola'. Il direttore sportivo biancoceleste rivela: 'Ho detto no a offerte lusinghiere per resTare'

Lazio - Tare su Milinkovic : “Lo ringrazierò sempre - in pochi come lui” : La trasmissione di Sky Sport sui direttori sportivi dei club di Serie A prosegue e si sposta a Formello per intervisTare Igli Tare, dirigente della Lazio. L’ex attaccante ha parlato della complicata trattativa che ha portato Sergej Milinkovic-Savic in biancoceleste: “Ero sicuro che Milinkovic non sarebbe andato alla Fiorentina ma sarebbe venuto alla Lazio. La sera prima mi aveva chiamato e mi aveva detto che avrebbe scelto noi, ...