Blastingnews

: Latina, giovane investito e ucciso da un'auto a Scauri: non si tratterebbe di incidente - vincecamaggio : Latina, giovane investito e ucciso da un'auto a Scauri: non si tratterebbe di incidente - News4UDC : RT @News_24it: #Latina #Notizie #News Tragedia a Scauri : giovane sul marciapiede investito e ucciso da un'auto - - News_24it : #Latina #Notizie #News Tragedia a Scauri : giovane sul marciapiede investito e ucciso da un'auto -… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Sembrava un normale, sia pure dall’esito drammatico. Venerdì pomeriggio, poco prima delle 18:30, Cristiano Campanale, 27 anni, camminava tranquillo per strada a, frazione di Minturno in provincia di. Arrivato in via Antonio Sebastiani, proprio davanti alle vetrine del negozio “Sottozero”, il, residente a Formia dove gestisce l’Hole, un locale molto noto tra gli amanti della vita notturna, non si è accorto di una macchina che stava raggiungendolo. Improvvisamente il veicolo, una Ford Fiesta, ha sbandato, salendo sul marciapiede e travolgendo il povero ragazzo, fino a schiacciarlo contro la parete di un edificio. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: dopo alcuni vani tentativi di rianimarlo, il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.La scoperta dei carabinieri: non si è trattato di unLa ...