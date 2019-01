Finisce tragicamente la vicenda del bimbo caduto nel pozzo in Spagna | raggiunto il

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il piccolo Julen, 2 anni,in undi prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hannoalle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. “Disgraziatamente…nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen“, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere condoglianze“.I servizi di emergenza hanno attivato la commissione giudiziaria per procedere con il recupero del corpicino. Alcuni minuti prima di attivare tutti i protocolli sono stati avvisati i familiari del piccolo, riporta El Pais. Appresa la notizia, il padre del piccolo ha avuto un malore ed è stato soccorso dal personale di un’ambulanza presente all’uscita del. Non si hanno notizie delle sue condizioni.La notizia del ...