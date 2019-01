Facebook vuole integrare Whatsapp | Instagram e Messenger | l' ultima idea di Zuckerberg

Facebook vuole integrare entro il 2020 WhatsApp - Instagram e Messenger : Il futuro di Facebook è all'insegna dell'integrazione delle sue applicazioni di messaggistica, Messenger e WhatsApp, e dell'app Instagram molto popolare tra i più giovani. A...

'Zuckerberg vuole integrare WhatsApp - Instagram e Facebook Messenger' : Il primo aspetto che sarà condiviso da tre delle app più utilizzate in tutto il mondo per condividere e inviare messaggi, foto e video è la sicurezza: dovranno tutte adottare la crittografia end-to-...

Facebook vuole creare una criptovaluta per Whatsapp : immagine: pixabay Facebook è al lavoro sulla realizzazione di una criptovaluta che consentirà agli utenti di effettuare transazioni monetarie tramite Whatsapp. La criptovaluta in questione sarebbe uno stablecoin, tipo di moneta digitale legata al dollaro statunitense, in modo da evitare troppe fluttuazioni e cambi di valore. L’idea nasce da una richiesta ben precisa riscontrata dalla società, la possibilità di inviare denaro tramite rimessa. ...

Un gruppo Facebook vuole aiutare le indagini sulla strage in discoteca : Si chiama “Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra” ed è un gruppo su Facebook che al momento conta oltre 900 utenti creato da Vincenzo Fiore, padre, come scrive lui stesso nella descrizione, di un ragazzo scampato per miracolo al dramma di Corinaldo. Il gruppo è stato creato per raccogliere qualsiasi tipo di materiale che potrebbe essere utile allo svolgimento delle indagini. Come prosegue Fiore, “il ...