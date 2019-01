Europee | Calenda | ' Non sarò il paravento per un allargamento del Pd'

Europee - Tajani : “Calenda? Non ci interessa il suo pateracchio radical chic. Non so nemmeno se piace alla sinistra”. : “Non ci interessano pateracchi radical chic. Noi siamo alternativi all’iniziativa di Carlo Calenda che non so nemmeno se piace a sinistra”. Così il presidente del Parlamento europeo, e vicepresidente FI, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa sulle iniziative del partito in occasione dei 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, liquida in poche parole l’iniziativa dell’ex ministro dello ...

Pd - Renzi : “Europee? Non mi candido e non farò una mia lista. Manifesto Calenda? La sua è un’idea saggia” : Matteo Renzi non si candiderà alle Europee e non farà una lista. Lo ha detto a Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli, andato in onda su Rete4. “Una mia lista no, è una discussione da fantapolitica”, ha dichiarato rispondendo alle domande. “C’è tanta gente che vuole raccontare l’Italia in positivo, io voglio rappresentarla e non litigare tra correnti”. L’ex premier e attualmente senatore Pd ...

Europee - Renzi : bene Calenda - basta litigare : Roma, 22 gen., askanews, - 'Smettiamo di litigare, dice Calenda. Mi sembra un principio saggio'. Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi a 'Stasera Italia', su Rete 4, parlando del manifesto lanciato ...

Europee : Tajani - 'Lista Calenda? Non ci interessano paperacchi radical chic' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Non credo che per le Europee si possano fare liste uniche. Non siamo interessati a partecipare a paperacchi radical chic della lista Calenda, tanto per essere chiari". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervenendo a Palazzo d'Orleans do

Calenda stringe i tempi 'Le prossime Europee sono decisive'. E lite con Tajani : E parli di ammucchiate? Il trasformismo è la peggiore malattia della politica italiana'. Ora lo attende un tour per l'Italia, con l'obiettivo di 'coinvolgere i cittadini' in vista di una ...

Europee - Calenda : nella lista no a FI e Leu. Renzi non c'è ma l'idea gli piace : Solo il «fattore Q» può far diventare realtà la lista unitaria europea proposta da Calenda. Sempre che i mille distinguo con cui i dirigenti del Pd l'hanno accettata non la blocchino ancor prima. «Q» ...

Europee - Calenda : «Mi candido - basta fare il tecnico». «Le parole di Boschi sul reddito? Ha sbagliato» : «basta fare il tecnico, mi candido perché dobbiamo fare le cose seriamente per il futuro del Paese». Così questa mattina Carlo Calenda a Circo Massimo , su Radio Capital. «Siamo a #quotacento, mila ...

Europee - Calenda : “Non credo alle ammucchiate. Nel movimento no a Leu e Fi - o a chi cerca alleanze con Lega e M5s” : “Non è un’ammucchiata”. Pochi giorni dopo il lancio della lista unica per le Europee che dovrebbe unire “forze progressiste e di centrosinistra”, l’ex ministro del governo Gentiloni Carlo Calenda ha respinto le accuse di chi dice che sarà solo un modo per riunire tutti gli ex alleati senza utilizzare il simbolo del Partito democratico. E non solo: nelle ultime ore ha fatto discutere l’interessamento ...

Europee : Calenda - candidato se manifesto vedrà luce; andare oltre Pd : "Mi candiderò alle Europee se il mio progetto vedrà la luce e se sarà di grande qualità". Lo ha affermato Carlo Calenda intervistato da RaiNews24 sulla lista unitaria antisovranista da presentare alle elezioni. "E' una scelta di vita importante ma sono assolutamente pronto a farlo" ha aggiunto l'ex ministro. "Non credo però di fare personalmente la differenza - ha aggiunto - questa la possono fare solo gli italiani facendo ...

Europee - Calenda : “Già 30mila adesione al manifesto per la lista unitaria - il 21 marzo grande mobilitazione” : “Grazie, 30mila adesioni a ieri sera”. Carlo Calenda, in un video postato su Twitter, fa il punto sul lancio del suo manifesto per una lista unitaria del fronte europeista alle prossime elezioni Europee. “Abbiamo fatto un lavoro straordinario”, spiega l’ex ministro. Il manifesto, prosegue, vuole coinvolgere “l’Italia che fatica, studia, lavora, acquisisce competenza, produce. Questa Italia la dobbiamo ...

Calenda : "Voto Europee come Dopoguerra" : 11.00 "Le prossime elezioni Europee sono come quelle del Dopoguerra,cioè decidiamo se stare insieme ai grandi Paesi fondatori dell'Europa o stare con l'Ungheria e la Russia, come vuole Salvini, o finire con il Venezuela, dove ci portano i 5 Stelle". Lo dice Calenda, spiegando il senso del suo manifesto per la lista unica alle Europee. "Dobbiamo rimanere saldamente in Europa, con una proposta per rinnovarla", aggiunge. Nel Pd unità ritrovata? ...

Elezioni Europee - Calenda lancia la lista unitaria : Pd si ricompatta : La sfida sara' vinta solo se riusciremo a coinvolgere i cittadini, le associazioni, le liste civiche, il mondo del lavoro, della produzione, delle professioni, del volontariato, della cultura e della ...

Europee - Calenda in campo con una lista unitaria anti-sovranista C’è anche Beppe Sala : L’ex ministro lancia la sfida per difendere l’Europa dal rischio concreto di un’involuzione democratica. Aderiscono il sindaco di Milano Sala, il governatore della Toscana Rossi, l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità Ricciardi. Plauso dal Pd