Eugenie di York | «Avevo la scoliosi | un intervento mi ha salvata»

(Di sabato 26 gennaio 2019) Cos'è la?Come si scopre la?I segnali fisici che potrebbero indicare presenza diCome viene trattata la?La prevenzione dellaL'importanza della prevenzioneIl 12 ottobre scorso, salendo all’altare per raggiungere lo sposo Jack Brooksbank, l’ha esibita fiera. E non stiamo parlando della tiara, che la contraddistingue come una componente della Royal Family, bensì della cicatrice che le percorre la spina dorsale. Indossando una abito di Peter Piloto con una profonda scollatura a V sulla schiena, ha scelto di non nascondere il suo passato, bensì di onorarlo: «Sono patrona del Royal National Orthopaedic Hospital Appeal e ho avuto un’operazione alla schiena perquando12 anni», ha raccontatodiL’chirurgico, durato 8 ore, non è stato una passeggiata, ma oggi per la principessa è solo un lontano ...