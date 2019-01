Clima | Germania | “Addio al carbone entro il 2038”

L'AfD contro il Clima d'odio in Germania : "Qui la sinistra ci vuole morti" : Per i vertici di Alternative für Deutschland, gli aggressori di Frank Magnitz, il deputato del partito pestato a sangue lunedì scorso a Brema, in Germania, sarebbero esponenti del "terrore di sinistra".Il leader locale del partito sarebbe stato vittima della una campagna d"odio contro i "nazisti" dell"AfD, fomentata "da media e vecchi partiti". "Verdi, Spd e Linke", li elenca Frank Pasemann, membro del Comitato Centrale del partito, in ...