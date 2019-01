Bilancio drammatico dell'incidente aereo in Valle d'Aosta : 7 i morti - due feriti gravi : Si delineano con maggiore chiarezza i contorni dell' incidente aereo verificatosi nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio a 2500 metri d'altezza nel vallone di La Thuile , in Valle d'Aosta , sul ...

Schianto in galleria - drammatico il Bilancio : un morto e due feriti : Schianto in galleria. Per cause ancora da accertare due vetture si sono scontrate frontalmente stamani all’interno della galleria Comelico lungo la statale 52 Carnica. Lo Schianto, che ha visto coinvolto un’automobile e un furgone di medie dimensioni si è verificato questa mattina. drammatico il bilancio dello Schianto: un morto e due feriti di cui, al momento, non si conoscono le condizioni. L’uomo deceduto è di Sappada. Ancora sul posto ...