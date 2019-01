Whatsapp | Instagram e Messenger saranno integrate entro la fine dell’anno

Whatsapp - Messenger e Instagram saranno una cosa sola : Mark Zuckerberg ha un obiettivo: riunire tutte le piattaforme social e controllarle e cioè Whatsapp, Instagram e Facebook Messenger.Il piano che starebbe portando avanti il fondatore di Facebook è stato rivelato dal New York Times e coinvolgerebbe migliaia di dipendenti del social network impegnati nel riconfigurare tutto il funzionamento di Instragram, Whatsapp e Messenger.Come riporta Il Corriere della Sera, si tratta di "un progetto ...

Il prossimo passo di Zuckerberg : integrare Messenger - Instagram e Whatsapp : Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, prevede di integrare i servizi di messaggistica dei social network - WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Lo scrive il New York Times. L'operazione richiede migliaia di dipendenti di Facebook per riconfigurare come WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, sottolinea il quotidiano citando quattro persone coinvolte nello sforzo.Tutti e tre i servizi continueranno a funzionare come ...

Facebook - Whatsapp - Instagram e Messanger integrati entro anno : Il ceo di Facebook, Mark Zuckenberg punta, a integrare entro l'anno o al massimo nel 2020 WhatsApp, Instagram e Messenger. Lo rivela il New York Times secondo cui le app continueranno a esistere in modo indipendente ma l'infrastruttura sottostante sara' comune. In precedenza Zuckerberg aveva sempre affermato l'intenzione di tenere distinti i prodotti.

Facebook integrerà i messaggi diretti di Whatsapp - Instagram e Messenger - scrive il New York Times : Secondo il New York Times, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg starebbe lavorando per integrare le funzioni di messaggistica delle app WhatsApp, Instagram e Messenger. Stando a quanto hanno riferito quattro fonti al New York Times, le tre app, tutte di proprietà di

«Whatsapp - Instagram e Messenger saranno integrati entro l’anno» : il piano di Zuckerberg svelato dal Nyt : Il cambiamento epocale per la messaggistica via telefonino svelato dal New York Times: le app continueranno a esistere in modo indipendente ma l’infrastruttura sottostante sarà comune. In precedenza Zuckerberg aveva sempre affermato l’intenzione di tenere distinti i prodotti

