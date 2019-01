Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 09 | 10

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie : Godin ha già effettuato le visite mediche! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric e a fargli posto dovrebbe essere il croato Vrsaljko.

Venezuela nel caos : 26 morti e 300 feriti/ Ultime Notizie - Guaidò bocciato dall'Osa - Salvini lo appoggia : Venezuela nel caos: 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie, Guaidò bocciato dall'Osa, il ministro Salvini lo appoggia e twitta in suo favore

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie : i giallorossi tornano a cercare André Gomes : Calciomercato Roma, Ultime notizie: rispunta il centrocampista portoghese André Gomes, intanto la Spal punta forte su Luca Pellegrini e Gregoire Defrel.

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : dopo Piatek arriva anche Abanda dal Monaco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Leroy Abanda è sbarcato a Milano e sarà aggregato alla primavera, per ora invece Antonio Donnarumma non si muove.

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie : Allan al Psg - ma c'è un particolare che può far saltare tutto! : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Psg anche se incombe il fairplay finanziario. L'alternativa è Thiago Mendes del Lille.

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua volta la circolare attuativa, ...

Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione il tribunale dei ministri di Catania chiede di processare Salvini per abuso di potere sequestro di persona per aver lasciato 177 migranti a bordo della nave Diciotti per 5 giorni la procura aveva chiesto l’archiviazione sono colpevole ma non si cambia la politica sui migranti non la fanno i giudici ...

Calciomercato Juventus/ Ultime Notizie : Benatia all'Al Duhail - per sostituirlo clamoroso ritorno di Caceres? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, bloccato per questo l'ex Caceres. Intanto si riflette sul futuro di Audero.

Omicidio Khashoggi - Onu apre inchiesta indipendente/ Ultime Notizie - indagine "per accertare responsabilità' : Omicidio Khashoggi: l'Onu annuncia l'apertura di una inchiesta internazionale indipendente per fare luce sulle presunte responsabilità.

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Salvini attacca “Cgil non di sinistra” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Salvini attacca “Cgil non di sinistra” Salvini spara a zero contro la Cgil Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano il post Quota 100. Con l’introduzione della misura di pensione anticipata e del reddito di cittadinanza, il governo ha attuato le promesse fatte nella scorsa primavera, seppur con diverse modifiche anche sostanziali rispetto all’impianto originario. Tuttavia il risultato piace a ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Salvini ‘stop al sequestro Fornero’ : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Salvini ‘stop al sequestro Fornero’ Salvini ancora contro la Riforma Fornero Sulle Pensioni ultime notizie gravitano attorno a Quota 100, misura della quale si attende di conoscere i dettagli. Nel frattempo l’Ufficio parlamentare di bilancio ha diffuso delle stime che alzano di molto l’asticella delle risorse da stanziare nel caso in cui tutti i potenziali beneficiari accedessero a questa soluzione di ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 41 con Quota 100 e stop dopo 62 anni : Pensioni ultime notizie: Quota 41 con Quota 100 e stop dopo 62 anni Quota 41 o 100, stop dopo 62 anni Sulle Pensioni ultime notizie riportano l’addio – forse solo temporaneo – a Quota 41. Gli sforzi del governo sono tutti concentrati su Quota 100, con limite anagrafico (62 anni) e contributivo (38). Quest’ultimo tetto sarà fisso, pertanto chi avrà 63 anni sarà chiamato sempre a dimostrare i 38 anni di contributi, salendo così a Quota 101. Un ...

VENEZUELA - GUAID' SI PROCLAMA PRESIDENTE/ Ultime Notizie - Cgil e il tweet pro-Maduro : poi arriva la rettifica : VENEZUELA, Guaidò si PROCLAMA PRESIDENTE/ Ultime notizie, il sindacato della Cgil e il "misterioso" tweet pro-Maduro: poi arriva la rettifica