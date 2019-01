Total War | Three Kingdoms - anteprima

Con Total War : Three Kingdoms riscopriamo l'antica arte dello spionaggio in un nuovo video gameplay : Con Con Total War: Three Kingdoms avremo l'occasione di riscoprire l'antica arte dello spionaggio, come possiamo vedere nel video gameplay disponibile di seguito.In Three Kingdoms potremo mandare le nostre spie oltre le file nemiche per agire nell'oscurità avvelenando, assassinando e persino incitando alla guerra. Porteranno con sé segreti di guerra come lo spostamento delle truppe nemiche, dovranno tenere un profilo basso per non essere ...

Con Total War : Three Kingdoms riscopriamo l'antica arte dello spionaggio - disponibile un nuovo video gameplay : Con Con Total War: Three Kingdoms avremo l'occasione di riscoprire l'antica arte dello spionaggio, come possiamo vedere nel video gameplay disponibili di seguito.In Three Kingdoms potremo mandare le nostre spie oltre le file nemiche per agire nell'oscurità avvelenando, assassinando e persino incitando alla guerra. Porteranno con sé segreti di guerra come lo spostamento delle truppe nemiche, dovranno tenere un profilo basso per non essere ...

ROME Total War è disponibile per smartphone e tablet Android : ROME Total War è un gioco di strategia a turni in cui potrete lanciarvi alla conquista dell'Europa, del Nord Africa e dell'Est del Mediterraneo guidando una delle 19 fazioni presenti tra le quali Egitto, Galli, Britanni, Città greche, Macedonia e Iberia. Il gameplay offre la possibilità di dirigere gli affari economici, sociali e religiosi del vostro impero attraverso la Mappa Strategica della campagna. L'articolo ROME Total War è disponibile ...

Gunship Battle Total Warfare offre battaglie strategiche tra Ammiragli per giocatore singolo e PvP : Gunship Battle Total Warfare è un gioco di strategia militare MMO offerto da Joycity in cui dovrete diventare Ammiraglio e guidare il vostro esercito per difendere la base dal nemico e salvare il mondo. Il nuovo capitolo della serie navale è ambientato nel 2025 e propone un gameplay che permette lo sviluppo della base operativa e la produzione di unità navali, aeree e terrestri, tra le quali potenti navi, jet e unità blindate. L'articolo ...