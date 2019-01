Sea Watch3 | Di Maio vuole convocare l' ambasciatore d' Olanda

Di Maio sul caso Sea Watch3 : «Convocare l'ambasciatore olandese» : Luigi Di Maio vuole convocare «immediatamente» l'ambasciatore olandese per il caso della nave Ong Sea Watch 3. Il vicepremier lo annuncia con un post su Instagram in cui spiega che l'imbarcazione «...

Migranti - Sea Watch3 da 14 giorni in attesa di un porto : due navi delle ong portano rifornimenti : Due navi delle ong Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina, in missione congiunta, con due imbarcazioni da Malta per portare rifornimenti alla nave "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone, donne, uomini e bambini, salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre".Continua a leggere