Roma | ruba zainetto a turista che pranza | in manette 42enne

Ruba portafogli in aeroporto a Catania : preso a Roma : Un 46enne ha Rubato un portafogli durante i controlli di sicurezza in aeroporto a Catania. Individuato da telecamere dopo denuncia. Bloccato a Roma

Roma : ruba monete offerte da chiese - in manette senzatetto : Roma – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino russo, di 27 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato. I militari hanno notato l’uomo che entrava e usciva da alcune chiese della zona di viale Mazzini ed hanno deciso di seguire i suoi movimenti. Giunto presso la chiesa di “Santa Bibbiana”, in via Giolitti, i Carabinieri lo hanno sorpreso mentre ...

Roma - ricollocate a Monti le pietre della memoria rubate a dicembre : Tra martedì e mercoledì vengono posate 26 nuove pietre d'inciampo a Roma, le 'Stolpersteine' di Gunter Demnig, opere d'arte diffuse che ricordano i morti nella Shoah. Per l'occasione ricollocate anche ...

Roma : ripristinate le pietre d’inciampo rubate a via Madonna dei Monti [GALLERY] : 1/15 Andrea Panegrossi/LaPresse ...

Roma : prova a rubare capi d’abbigliamento pari a 2.500 euro - arrestato : Roma – Fallito tentativo di furto alla Rinascente di Pizza Fiume a Roma. Nel pomeriggio di ieri, subito dopo l’ora di pranzo, un uomo di origine romena di circa 30 anni ha tentato di rubare capi di abbigliamento firmato per un valore complessivo di circa 2.500 euro, tramite una borsa schermata. I movimenti anomali dell’uomo sono stati notati dalla guardia giurata Sicuritalia in servizio all’interno del grande magazzino. ...

Roma - ruba una macchina e fugge dalla polizia : 33enne cade - sbatte la testa e muore : ruba un’auto e muore durante la fuga. È successo nella notte alla periferia sud ovest di Roma, intorno alle 2.30. Un romeno di 33 anni, dopo il furto, è stato intercettato in via delle Vigne dalla polizia, allertata da una società di vigilanza grazie al satellitare. Inseguito dalle volanti, il ladro ha perso il controllo della vettura all’altezza di via Salvatore Rebecchini, impattando contro il marciapiede. Una volta sceso, ha ...

Roma : poliziotti rinvengono crocefisso rubato da parrocchia San Clemente : Roma – Erano in servizio a bordo di bicicletta i poliziotti della Questura che, il 4 gennaio scorso, durante un servizio di perlustrazione all’interno di Villa Borghese hanno notato, nascosto dietro ad un cespuglio, un borsone nero contenente un crocefisso e due tubi metallici dorati utilizzati per sostenerlo. Gli accertamenti successivi hanno consentito di risalire al furto dell’oggetto sacro, avvenuto il 3 gennaio scorso ...

Roma : Pugno a coetano per rubargli smartphone - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia Speciale di Roma, hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Il malvivente ha avvicinato alle spalle, in un angolo buio in via Turati, un 23enne, originario della Repubblica Dominicana, e lo ha colpito al volto con un violento Pugno per poi rapinarlo dello smartphone di ultima ...

Il giallo dei furgoni rubati a Roma : Cinque mezzi trafugati da un autonoleggio l'ultimo giorno dell'anno. Il furto ha messo in allerta le forze dell'ordine, ma...

Roma : terrorizzavano minorenni derubandoli - in manette 18enne : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un ragazzo di 18 anni, incensurato, accusato di rapina aggravata in concorso. Il giovane e’ accusato di essere membro attivo di una pericolosa baby-gang che dallo scorso mese di aprile imperversa in tutta la Capitale a caccia di prede minorenni da derubare di soldi, orologi, ...

Roma : provano a derubare anziana signora e le rompono omero - 2 arresti : Roma – Frattura dell’omero, 30 giorni di prognosi ed un’operazione a cui sara’ sottoposta nei prossimi giorni: questo e’ costato, ad una ultra sessantenne, l’aver tentato di difendere la propria borsa. I 2 scippatori, entrambi egiziani, sono stati arrestati nell’immediato dalla Polizia di Stato, con l’apporto di 2 militari della Guardia di Finanza. È accaduto ieri pomeriggio in via Giolitti: 2 ...

Roma - rubano alle slot machine del locale - i baristi li massacrano con mazze di ferro e bastoni : mazze di ferro, bastoni e la forza del branco. Dei baristi, il giorno dell'Immacolata, alla Giustiniana, hanno usato la violenza e armi già accantonate apposta, per giustiziare dei ladri sorpresi nel ...

Rubate pietre d'inciampo a Roma : targhe dedicate a una famiglia ebrea : Rubate pietre d'inciampo a Roma: durante la notte tra il 9 e il 10 dicembre sono state strappate via dall'asfalto e Rubate venti "pietre d'inciampo", targhe di ottone grandi come un sampietrino che ...

Roma - rubate pietre d'inciampo - Segre : 'Gesto orribilmente vigliacco' : Nella notte tra domenica 9 dicembre e lunedì 10 dicembre sono state rubate a Roma, nel rione Monti, venti "pietre d'inciampo" posate per commemorare e ricordare gli ebrei deportati nei lager da fascisti e nazisti. La vicenda ha sconvolto la città e indignato l'Italia. "È stato un attacco vigliacco" ha commentato, amareggiata la senatrice a vita Liliana Segre. Mentre la Procura di Roma ha già aperto un fascicolo, nelle scorse ore il sindaco ...