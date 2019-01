Novak Djokovic disintegra il francese Lucas Pouille | all' Australian Open sarà

Australian Open 2019 oggi (25 gennaio) - semifinale Novak Djokovic-Lucas Pouille : orario d’inizio - tv e streaming. Il programma completo : Gli Australian Open stanno per decretare il secondo finalista del tabellone di singolare maschile: lo spagnolo Rafael Nadal attende di conoscere il nome del suo avversario nell’atto conclusivo del primo Slam stagionale. Nella sessione serale (Australiana) di oggi, non prima delle ore 09.30 italiane si giocherà la semifinale della parte alta del tabellone. Si affronteranno sulla Rod Laver Arena il serbo Novak Djokovic, numero uno del ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic favorito nella seconda semifinale - Lucas Pouille vuole sorprendere : C’è soltanto Lucas Pouille tra Novak Djokovic e la sua sfida numero 53 contro Rafael Nadal che varrebbe il titolo degli Australian Open: domani mattina il francese e il serbo si incontreranno in uno scontro inedito per determinare il finalista della parte alta del tabellone maschile. Djokovic, come in molte occasioni nelle quali ha raggiunto le fasi finali di un torneo dello Slam, qualcosa ha lasciato per strada: un set contro il canadese ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic in semifinale - Kei Nishikori paga le cinque ore contro Carreno Busta e si ritira a metà secondo set : Finiscono amaramente gli Australian Open di Kei Nishikori: il giapponese, chiaramente fiaccato nel fisico dalle cinque ore di lotta contro Pablo Carreno Busta nel turno precedente, alza bandiera bianca e si ritira dopo un set e mezzo contro Novak Djokovic. Il punteggio, al momento della prematura interruzione, era di 6-1 4-1 in favore del numero uno del mondo. Il serbo, dunque, arriva in semifinale a Melbourne per la settima volta: nelle ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic e Serena Williams a caccia delle semifinali - Nishikori e Pliskova per contrastarli : E domani il cerchio si chiude per i quarti di finale del tabellone maschile e femminile di questi Australian Open 2019. La Rod Laver Arena sarà teatro di sfide emozionati che metteranno in palio gli ultimi posti delle semifinali. Spetterà alle donne darà il via alle danze a partire dalle 01.00 italiane. La sfida tra la n.4 del mondo Naomi Osaka e la n.7 Elina Svitolina è di quelle da far tremare i polsi. L’ucraina, in vantaggio nei ...

Novak Djokovic scopre un ragno in casa e chiede ai fan : "Che specie è?" : Il miglior tennista al mondo, secondo la classifica del World Atp Raking, nel post poi chiede una mano ai fan per identificare il piccolo ospite: "Le belle creature dell'Australia ... qualcuno sa di ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic conquista i quarti di finale. Piegato un coriaceo Medvedev in quattro set : Missione compiuta per Novak Djokovic (n.1 del mondo). Il serbo si è imposto al termine di un confronto molto probante dal punto di vista fisico contro il russo (n.19 del mondo) Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 6-2 6-3 in 3 ore e 19 minuti di partita. Un Nole che ha fatto appello a tutta la propria esperienza per avere la meglio di un giovane di grande talento e qualità, soprattutto da fondo. Nei quarti di finale ci sarà ad ...

Shapovalov : 'Posso battere Novak Djokovic - sono migliorato molto' : Sulla possibile sfida di terzo turno contro il numero uno del mondo Novak Djokovic , Shapovalov ha spiegato: 'Novak è uno di quei giocatori che ho sempre ammirato. Sarebbe fantastico giocare contro ...

Australian Open 2019 : gli esordi di Novak Djokovic e Serena Williams - le paure di Halep e la prima di Fognini : Seconda giornata a Melbourne (Australia), quella che ci accingiamo a vivere, per questi Australian Open 2019 e l’interesse è sempre altissimo. Dopo gli esordi dello spagnolo Rafael Nadal e dello svizzero Roger Federer, sarà il giorno del serbo Novak Djokovic e della statunitense Serena Williams. Nole, a caccia del settimo sigillo down under, se la vedrà contro l’americano Mitchell Krueger, proveniente dalle qualificazioni. Un match, ...

Tennis - Ranking ATP (14 gennaio) : Novak Djokovic sempre sul trono - Fabio Fognini numero uno italiano : Oggi in quel di Melbourne (Australia) il primo Major dell’anno 2019 ha preso il via e al termine delle due settimane australiane il Ranking ATP potrà risultarne influenzato. Al momento nessuna variazione nella top-10. Il serbo Novak Djokovic resta in vetta, giunto all’undicesima settimana consecutiva sul trono del Tennis mondiale (la numero 234 in carriera). A seguire troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, sempre a 1.655 punti dal 31enne ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Novak Djokovic : tante insidie verso la semifinale con Zverev : Nel 2018 Novak Djokovic si presentava a Melbourne da testa di serie numero quattordici. Un anno dopo è cambiato tutto e il serbo è tornato in vetta al ranking ATP e questa volta agli Australian Open è lui il numero uno del seeding e principale favorito per la vittoria finale nel primo Slam dell’anno. Djokovic ha trionfato per sei volte in carriera in Australia e in questa edizione potrebbe diventare il giocatore con il maggior numero di ...

Australian Open 2019 - le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Novak Djokovic e Serena Williams - difficilissima un’affermazione italiana : Stanno per scattare gli Australian Open di tennis, ma già da tempo si può scommettere sui vincitori del primo Slam stagionale: appare chiaro che i Favoriti per il successo finale siano il serbo Novak Djokovic e la statunitense Serena Williams. Al femminile però c’è un po’ più di incertezza, mentre tra gli uomini la lotta appare ristretta al massimo a due o tre nomi. Prenderemo ad esempio le quote offerte da Lottomatica al 10 gennaio, ...

Lacoste svela la nuova collezione per Novak Djokovic : Grafiche accattivanti, tessuti performanti, capi e accessori dal design innovativi. I nuovi look sportivi Lacoste per la p/e 2019 creati per Novak Djokovic sono dominati dal blu, nero e bianco e uniscono con eleganza stile e performance. Ideati per permettere la massima libertà di movimento, i materiali sono leggeri e traspiranti e i tagli ergonomici. La stampa di una riga spezzata ispirata al tema della velocità dà ...

Lacoste – Svelata la collezione Novak Djokovic e i look per la primavera 2019 [GALLERY] : Lacoste svela la collezione Novak Djokovic e gli outfit per il suo team per la primavera 2019. Nuovi giocatori nel team Lacoste Lacoste svela gli outfit che Novak Djokovic, brand ambassador e numero uno al mondo, indosserà al primo torneo del Grande Slam dell’anno, assieme ai giocatori del “Team Lacoste” fino ai Miami Open. Una collezione sportiva dominata da tonalità di blu, nero e bianco che unisce con eleganza stile e performance. Novak ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic - il numero uno alla ricerca del settimo sigillo : Novak Djokovic arriva a questi Australian Open da numero uno del mondo. Era dal 2016 che non lo si vedeva arrivare in un torneo dello Slam da primo giocatore del pianeta: per lui l’ultima volta è stata rappresentata dagli US Open 2016, nei quali arrivò in finale, ma venne sconfitto da Stan Wawrinka (Svizzera) in una sorta di déjà vu del Roland Garros 2015. Il serbo è apparso, in questo inizio di stagione, nell’ormai tradizionale ...