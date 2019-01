Niu Tim Torrenieri | le ragazze del calcio a 5 in un calendario benefico

Amazon - giornalista in incognito al lavoro per tre settimane. “Ero come in un videogame”. Esclusiva Fq MillenNiuM : “In piedi da ore, sollevo una cesta dal nastro e me la metto davanti. Prendo il primo prodotto, lo scansiono e con una rotazione che a volte sfiora i 180 gradi lo metto a sinistra, in una delle dodici ceste che il computer mi indica. Prendo il prodotto successivo e obbedisco di nuovo al pc. Poi un altro ancora, veloce. La mente è svuotata, annullata dalla continua ripetizione degli stessi movimenti. Benché automatici, richiedono un’attenzione ...