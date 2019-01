Matteo Salvini | una donna lo contesta alla periferia di Roma | Assassino | lui

Immigrati - Matteo Salvini : "Avviata indagine della polizia sulla Sea Watch" : "Amici degli scafisti". Così Matteo Salvini ha definito oggi senza mezzi termini la Ong Sea Watch, la cui nave è da ieri ancorata poco fuori dal porto siciliano di Augusta. Il ministro dell'Interno ha annunciato che la polizia è al lavoro per verificare se le operazioni di salvataggio messe in campo

Diciotti - Matteo Salvini a bomba : "Processatemi - rinuncio all'immunità". Scacco matto a giudici e M5s : Dopo la richiesta del tribunale dei ministri di Catania di processarlo per "sequestro di persona" per il caso della Diciotti, Matteo Salvini aveva detto che avrebbe voluto dormirci sopra. Riflettere. Capire cosa fare. E il giorno successivo, il leader della Lega tira dritto per la sua strada e confe

Diciotti - Matteo Salvini : “Immunità? Non voglio protezione - avrei voglia di andare fino in fondo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sul caso della nave Diciotti e sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Non ho bisogno di protezione, altri chiedevano l'immunità perché rubavano, io invece ho applicato la legge da ministro. avrei voglia di andare fino in fondo e di essere convocato a Catania, ma il Senato è sovrano e deciderà".Continua a leggere

Matteo Salvini - i grillini dissidenti con i giudici : vogliono farlo fuori - Luigi Di Maio impotente : Un' altra busta, ma con un esito diverso. Il 1° novembre, Matteo Salvini mostrò in diretta Facebook la richiesta di archiviazione della procura di Catania in relazione al caso della nave "Diciotti". Ieri, dopo la decisione del tribunale dei ministri di rigettare quella decisione, il ministro dell' I

Matteo Salvini - "ecco i nazisti rossi" : Trento - assalto di 15 teppisti al gazebo della Lega : Ancora violenza contro la Lega: a Trento una quindicina di anarchici ha assaltato un gazebo del Carroccio che era stato allestito nella centralissima piazza Pasi nel giorno del mercato settimanale. Obiettivo del gazebo, spiegare ai cittadini il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. Gli anarchi

Papa Francesco - il sondaggio che fa godere Matteo Salvini : chi sono i "buoni"? : Dopo Papa Francesco, per gli italiani il personaggio che aiuta di più il prossimo è il leader della Lega Matteo Salvini. È il risultato di un sondaggio effettuato dalla Eumetra Mr di Renato Mannheimer e presentato ieri a Milano. Secondo il campione, il 23% degli intervistati reputa Bergoglio la pers

Sea Watch - sfida a Matteo Salvini : entra in acque italiane - ancorata a un miglio da Siracusa : La Ong Sea Watch sfida l'Italia e Matteo Salvini: la nave è infatti entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo dalle coste di Siracusa. Secondo quanto si apprende, l'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47

Venezuela - Juan Guaidò ringrazia Matteo Salvini per il sostegno - offre l'amnistia a Nicolas Maduro : Nell'Italia spaccata sul Venezuela, con i 5 Stelle che si trincerano dietro il politichese, con Giuseppe Conte ed Enzo Moavero che fanno gli equilibristi della diplomazia, a prendere una posizione è stato Matteo Salvini, che si è espresso contro la presidenza chavista di Nicolas Maduro. A ringraziarlo per questo è Juan Guaidò, presidente del Parlamento del Venezuela e autoproclamato presidente ad interim della ...

Matteo Salvini - la tentazione di farsi processare per il caso-Diciotti. E Marco Travaglio conferma : Giudici scatenati contro Matteo Salvini: il tribunale dei ministri di Catania, infatti, vuole il vicepremier leghista a processo per il caso della Diciotti, che risale allo scorso agosto. L'accusa è quella di "sequestro di persona". La 'colpa' di Salvini? Aver fermato il flusso irregolare di immigra

Vittorio Feltri e la guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : la soffiata - che testa cadrà : Andreotti con una battuta efficacissima diceva che il potere logora chi non ce l'ha. E ai suoi tempi le cose stavano esattamente così. Ma oggi sono cambiate. Il potere continua a logorare, tuttavia non più chi non ce l'ha bensì chi lo detiene e ne fa pessimo uso, come è il caso dei grillini, i quali

Matteo Salvini - durissimo attacco del Consiglio d'Europa : 'Atteggiamenti razzisti'. La Lega si infuria : Nella relazione su cui si basa il rapporto si esprime anche preoccupazione per la politica di chiusura dei porti agli immigrati. Il documento ha fatto infuriare i parlamentari della Lega che fanno ...

Matteo Salvini - durissimo attacco del Consiglio d'Europa : "Atteggiamenti razzisti". La Lega si infuria : E' un attacco diretto contro Matteo Salvini quello dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che afferma nero su bianco nel Rapporto di monitoraggio sull'Italia votato a Strasburgo di rimanere "preoccupata dall'aumento degli atteggiamenti razzisti, della xenofobia e delle posizioni anti rom

Fabrizio Corona in politica? 'Se fossi incensurato prenderei cento volte i voti di Matteo Salvini" : Fabrizio Corona in politica? A Milano il lancio del suo libro e forse l'inizio di un'avventura politica Occhiali da sole, bottiglia di gin, sigaretta, una felpa rossa con una scritta eloquente ...