La minaccia dell' intelligenza artificiale per le società aperte

Le camere dell'eco minacciano la democrazia liberale? : Buona parte della comunicazione politica ha già scoperto tali meccanismi e li sta usando pesantemente, con vantaggi sul breve termine, polarizzare è più semplice ed efficace che discutere,. Di ...

Tagliate le stime di crescita dell’Italia - Matteo Salvini : “Fmi è minaccia per l’economia globale” : Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime di crescita per l'economia italiana nel 2019: si passa da un'iniziale previsione del +1% all'attuale +0,6%. Matteo Salvini commenta: “Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il Fmi ad essere una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri".Continua a leggere

La minaccia delle recessione sulle elezioni europee : L'allarme di Bankitalia sulle stime di crescita riviste con un netto ribasso per il 2019: dall'1% si scende allo 0,6. La recessione tecnica a fine 2018 appare così quasi certa -

Milano - il figlio dell’ex ct Marcello Lippi picchiato e minacciato di morte : Era nella rampa dei box della sua abitazione di Milano, quando tre uomini con il volto coperto da caschi integrali lo hanno picchiato minacciandolo di morte. Davide Lippi, figlio dell’ex ct della Nazionale campione del Mondo Marcello, è stato aggredito in via Procaccini, una zona semicentrale del capoluogo lombardo, intorno alle 20 ma è riuscito a difendersi senza avere particolari conseguenze. Secondo quanto riportato, è molto probabile che sia ...

Mario - il pizzaiolo di Forcella minacciato : 'Resto a Napoli per abbattere il muro della paura' : 'Io quando ho saputo dell'attentato a Gino Sorbillo, per solidarietà, ho chiuso la mia pizzeria. e' difficile però andare avanti così. Il giorno dopo i proiettili sono venuti qui con il casco ...

minaccia con le forbici gli addetti ai varchi della stazione Napoli centrale : arrestato e condananto : Ha Minacciato stringendo tra le mani un paio di forbici alcuni addetti al controllo ai varchi di accesso della stazione ferroviaria di Napoli, arrestato dalla polizia ferroviaria è stato condannato a ...

“Banche e poste senza soldi per una settimana” : la minaccia delle guardie giurate : Tra febbraio e marzo è in programma la protesta della categoria, 'dimenticata' da Salvini nel decreto sicurezza: uno...

Meghan Markle : la sorella della duchessa è minacciata di morte : Sono incredibili le storie che avvolgono la vita di Meghan Markle. La neo-duchessa di Sussex, lontana da tutti e da tutti, cammina sicura di se nel mondo dorato della corte inglese, ma la sorella Samantha, secondo le ultime indiscrezioni, non sta vivendo un periodo sereno. Il Messaggio ha riportato un rumor trapelato dal The Sun. Il tabloid inglese afferma che Samantha Markle è costantemente insultata e minacciata dai sostenitori della ...

Morto tifoso Inter - Da Ros ai domiciliari - il gip : “ultras dell’Inter minacciato in casa” : Morto tifoso Inter – Dopo l’ultimo Interrogatorio sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, 21 anni, tifoso dell’Inter arrestato in seguito agli incidenti del 26 dicembre prima di Inter-Napoli che sono costati la vita al tifoso Daniele Belardinelli, lo ha deciso il gip Guido Salvini mentre era stata chiesta la scarcerazione da parte dell’avvocato Alberto Tucci. Luca Da Ros ha fornito ai magistrati ...

Nancy Pelosi ancora speaker della Camera. E minaccia : "Impeachment? Perché no" : ... 78 anni, ha festeggiato l'avvio della nuova avventura politica nella sede dell'ambasciata a Washington, con l'ambasciatore Armando Varricchio che ha salutato la speaker quale esempio e fonte d'...

La strana minaccia di un gruppo di hacker : “Pagateci in bitcoin o divulgheremo i segreti dell’11/9” : The Dark Overlord, un gruppo di hacker, minaccia di divulgare migliaia di documenti sugli attacchi dell’11 settembre 2001 se non verrà pagato loro un riscatto in bitcoin. Nella mole di file rubati ci sarebbero dossier di diversi studi legali e grosse compagnie di assicurazione, come i Lloyd's di Londra. E non solo: gli hacker affermano di aver violato anche le principali agenzie di spionaggio Usa. "Paga o ti seppeliremo", è il loro ...

Cina - Xi minaccia Taiwan : "Pechino non rinuncerà all'uso della forza" : Xi lo ha sostenuto mercoledì 2 gennaio in occasione di un discorso che segna il quarantesimo anniversario di una dichiarazione politica che aveva portato ad un disgelo nei rapporti con l'isola auto-...

Paolo Borrometi minacciato : chiuse indagini sul figlio del boss Giuliano/ Giornalista nel mirino della mafia : Paolo Borrometi minacciato dalla mafia, chiuse le indagini sul figlio di Salvatore Giuliano: 'La Giustizia è più forte di qualsiasi boss'.

Napoli : con una molotov di benzina minaccia di incendiare casa della ex - arrestato : I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 32enne, incensurato, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per atti persecutori nei confronti della ex moglie. L'uomo è accusato di aver cercato di dare fuoco all'abitazione dove la donna risiedeva qualche tempo fa, al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Il sospettato di reato è stato bloccato dai militari dell'arma quasi in flagranza di ...