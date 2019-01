Juventus | addio Benatia | ecco quanto guadagneranno i bianconeri

Caceres va alla Juventus : accordo totale con la Lazio - bianconeri indeboliti con l’addio di Benatia! : Caceres passa dalla Lazio alla Juventus, il calciatore prenderà il posto del partente Benatia, il quale ha offerte allettanti economicamente Caceres va alla Juventus, Benatia ai saluti. Le ultime notizie riportate da Skysport parlano di affare fatto tra i bianconeri e la Lazio sulla base di 600 mila euro per liberare il centrale uruguayano, con il difensore marocchino destinato a salutare Torino definitivamente dopo qualche mese ...

Calciomercato Juventus - Benatia verso l’addio. Quattro nomi per sostituirlo : Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia sarebbe il giocatore bianconero più vicino a dire addio alla Vecchia Signora. Il centrale marocchino sarebbe infatti in pressing sulla dirigenza del club torinese per poter ottenere il via libera alla propria cessione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la destinazione che apparirebbe in […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia verso ...

Juventus-Benatia - prove di addio : possibile partenza del difensore : JUVENTUS BENATIA, prove di addio- Giorni caldi in casa Juventus per decifrare il futuro di Benatia. Il difensore marocchino da ormai fine novembre ha più volte manifestato il suo malcontento per la propria situazione, per questo nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’ex Roma e Bayern Monaco. Benatia Sicuramente è il giocatore che più ha “pagato” il ritorno in […] L'articolo Juventus-Benatia, prove di addio: possibile partenza del ...

Juventus su Mbappé - che apre all'addio dal PSG : 'Nel calcio non si sa mai' (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori piu' forti del mondo, ovvero Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha vent'anni, è stato il protagonista assoluto dell'ultima vittoria del Paris Saint Germain contro il Guingamp, letteralmente sommerso di reti, dato che alla fine il risultato è ...

Juventus e Chelsea trovano l’accordo : Higuain dà l’addio al Milan : Gonzalo Higuain si appresta a vestire la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri dopo sei mesi non certo soddisfacenti in casa Milan Dopo solo sei mesi tra pochi alti e tanti bassi, Gonzalo Higuain si appresta a lasciare il Milan per approdare al Chelsea. I Blues hanno trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento dell’attaccante argentino, il quale tenterà dunque di rilanciarsi grazie al suo mentore Maurizio Sarri. ...

VIDEO Massimiliano Allegri corteggiato dal Real Madrid : sarà addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...

Juventus-Arrivabene - matrimonio in vista dopo l’addio Ferrari? : JUVENTUS ARRIVABENE: POSSIBILITA’ DIRIGENZIALE- Ieri il fulmine a ciel sereno che ha scosso l’universo di Maranello. Maurizio Arrivabene, per 4 anni team principal della Ferrari, lascia il suo incarico per far spazio a Mattia Binotto. Arrivabene, che ha mancato l’appuntamento con il Mondiale durante la sua esperienza alla Rossa, ha pagato delle recenti frizioni interne […] L'articolo Juventus-Arrivabene, matrimonio in vista dopo l’addio ...

Svolta Arrivabene : dall’addio alla Ferrari ad amministratore delegato della Juventus - il manager si reinventa : Maurizio Arrivabene potrebbe avere un ruolo di spicco nella dirigenza della Juventus dopo l’addio alla Ferrari svelato nelle scorse ore Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della Ferrari, dopo che non gli è stato rinnovato il contratto dal “cavallino” in favore di Binotto, ingegnere che prenderà il suo posto ai box. Il futuro di Arrivabene però non dovrebbe essere distante dal mondo dello sport, dato che ...

Deschamps e il suo addio alla Juventus : 'È stato un mio errore - non dovevo farlo' : La stagione calcistica è momentaneamente in stand-by per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori in questi ultimi giorni sono approdati a Dubai dove, oltre a stare al caldo, hanno partecipato al Globe Soccer Awards, l'evento che premia i migliori giocatori e allenatori dell'anno. Durante la manifestazione è stato premiato Cristiano Ronaldo come miglior calciatore, mentre Didier Deschamps è stato insignito del titolo di miglior tecnico ...

Dybala - addio alla Juventus - destinazione Bayern Monaco o Inter - ? : La "Joya" oscurato da Ronaldo e stufo del suo utilizzo da parte di Allegri. Il fratello manager in azione. Contatti anche con Marotta

Juventus - Rugani verso la permanenza in bianconero : l’agente chiude all’addio : Daniele Rugani dovrebbe restare alla Juventus anche durante questa sessione di calciomercato invernale, le parole dell’agente chiudono all’addio Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha fatto il punto in chiave mercato sul proprio assistito. Nelle ultime settimane il difensore della Juventus è stato di fatto inutilizzato e si è paventato un addio già a gennaio per Rugani. Sembra però che l’ipotesi di una separazione ...

Juventus - Benatia si sfoga sui social : addio già a gennaio? : Mehdi Benatia alle prese con una situazione non certo idilliaca in casa Juventus: “un leone non muore mai, dorme“ Mehdi Benatia sta vivendo un momento complicato con la sua Juventus. Il calciatore è stato escluso dalle recenti formazioni titolari scelte da Allegri e potrebbe pensare ad un addio già nella sessione di mercato di gennaio. Intanto Benatia si è sfogato sui social, parlando apertamente di momento difficile per sè ...

Claudio Marchisio : 'Juventus - era il momento di dirsi addio'/ L'arrivo di Cr7 : 'I miei figli mi hanno sgridato : Claudio Marchisio tra l'addio alla Juventus e la nuova avventura allo Zenit: 'I bianconeri hanno la consapevolezza di poter vincere la Champions'.

Juventus - altro che addio per Alex Sandro : arriva un super rinnovo - i dettagli : Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, chiudendo dunque la porta in faccia ai club della Premier ed al PSG Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il calciatore brasiliano è stato inserito in diverse voci di calciomercato nelle ultime sessioni, ma sembra proprio che intenda legare il suo nome al club bianconero. E’ arrivato infatti oggi, secondo quanto rivelato da Skysport, un rinnovo ...