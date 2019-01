“Infami” Bimbo nel pozzo | l’ira del padre del piccolo Julen Cosa è successo

caffeinamagazine

: DAL MONDO | LA POLEMICA Secondo alcuni detrattori, il salvataggio sta costando troppo per un bimbo che forse è già… - TeleClubItalia : DAL MONDO | LA POLEMICA Secondo alcuni detrattori, il salvataggio sta costando troppo per un bimbo che forse è già… - TeleClubItalia : DAL MONDO | LA POLEMICA Secondo alcuni detrattori, il salvataggio sta costando troppo per un bimbo che forse è già… - spikio80 : Dopo il non avete soldi dei dementi gobbi,scopro che anche a memoria sono messi male,si indignano per una presa per… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)nel. Da giorni tutto il mondo ha il fiato sospeso per la sorte di, il bambino spagnolo di 2 anni e mezzo intrappolato a 70 metri di profondità sotto terra. Nonostante le ansie, le preoccupazioni, il terrore, le lacrime, l’angoscia, c’è chi è stato capace di fare polemiche. In questo momento si stanno svolgendo le operazioni più delicate per estrarre ildal: i minatori stanno scavando a mano senza mai fermarsi. Ma qualcuno ha visto “altro” in tutto questo.Qualcuno ha sollevato delle polemiche per i costi che l’operazione di salvataggio ha richiesto. I costi stimati della macchina dei soccorsi attivata dal 13 gennaio a oggi per salvaresono di circa 600mila euro. Una bella somma, per carità. Ma non è certo questo il momento di parlare di costi. Ma chi ha deciso di parlare di questa faccenda, è pienamente convinto di quel che dice: è convinto che ...