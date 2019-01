Campionati italiani di ciclocross | Colledani e Teocchi al via della Club La Santa 4 Stage

Atletica - Campionati italiani di prove multiple indoor : Cairoli a caccia del titolo : Campionati Italiani di prove multiple indoor: Simone Cairoli a caccia del titolo a Padova Riflettori puntati su Simone Cairoli nel weekend dei Campionati Italiani di prove multiple indoor , a ...

Atletica – Campionati italiani di prove multiple indoor : Cairoli a caccia del titolo : Campionati Italiani di prove multiple indoor: Simone Cairoli a caccia del titolo a Padova Riflettori puntati su Simone Cairoli nel weekend dei Campionati Italiani di prove multiple indoor, a Padova sabato 26 e domenica 27 gennaio per il sesto anno consecutivo. È l’azzurro dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, decimo nel decathlon agli Europei di Berlino del 2018, l’atleta più atteso dell’evento tricolore che assegna sabato i ...

Campionati italiani Indoor Pattinaggio Corsa - a Pescara attese 3000 persone tra atleti e sostenitori : Lo sport è economia e se in media si spendono 200 dollari a persona nel mondo a ogni competizione, questa manifestazione porterà circa 1.300.000 euro al territorio".

Ciclocross – Campionati italiani - Chiara Teocchi conquista una splendida medaglia di bronzo : L’élite del Team Bianchi Countervail protagonista a Milano con Zolder Pro disc. Settimo posto per Colledani nella gara maschile Obiettivo centrato per Chiara Teocchi ai Campionati Italiani di Ciclocross, domenica 13 gennaio. Sul tracciato dell’Idroscalo di Milano, al debutto tricolore fra le Donne Elite, la bergamasca del Team Bianchi Countervail equipaggiata con Zolder Pro disc ha concluso al terzo posto in 39’28”, ...

L'atleta avezzanese Diego Calisse conquista la medaglia d'argento nei Campionati italiani di Kung Fu : ... accademia mondiale dello sport, con sedi in tutto il globo ed unica associazione al mondo ad avere un protocollo di intesa CONI/CSEN nazionale ed internazionale per la formazione di tecnici e ...

Ciclocross - Campionati italiani 2019 : Gioele Bertolini trionfa all’Idroscalo - alle sue spalle i gemelli Braidot : Gioele Bertolini si è laureato Campione Italiano di Ciclocross (categoria elite), il 23enne ha conquistato la maglia tricolore per la terza volta in carriera dopo le affermazioni del 2016 e 2017. Il lombardo ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Idroscalo di Milano, mettendo in luce tutta la sua classe proverbiale e facendo il vuoto nei confronti di tutti gli avversari: il nativo di Morbegno inseguiva il primo sigillo al ...

Ciclocross - Campionati italiani 2019 : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 - Samuele Leone si impone tra gli Junior : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 ai Campionati Italiani 2019 di Ciclocross. All’Idroscalo di Milano il portacolori della Selle Italia Guerciotti, società organizzatrice, ha rispettato il pronostico, dominando la gara e centrando così il terzo titolo nazionale consecutivo. Al secondo posto troviamo il compagno di squadra Stefano Sala, che ripete così il piazzamento dello scorso anno. Completa il podio Antonio Folcarelli (Race Mountain ...

Ciclocross - Campionati italiani 2019 : decimo titolo per Eva Lechner - battute Alice Maria Arzuffi e Chiara Teocchi : Eva Lechner si laurea per la decima volta in carriera campionessa italiana di Ciclocross. La 33enne bolzanina ha trionfato all’Idroscalo di Milano, proseguendo così il suo dominio in questa competizione, conquistando l’ottavo titolo nazionale consecutivo. L’attesissimo duello con Alice Maria Arzuffi è stato vinto ancora una volta dall’atleta più esperta, con la brianzola che si è dovuta accontentare per il terzo anno di fila della seconda ...

Sci Nordico – I Campionati italiani Giovani vedono protagonisti i fondisti lombardi : tre ori nella sprint : I Campionati Italiani Giovani di sci Nordico si apro all’insegna dei fondisti lombardi che conquistano 3 ori nello sprint Non potevano che aprirsi nel migliore dei modi i Campionati Italiani di sci Nordico Giovanile di Pragelato che quest’oggi ha ospitato la prova sprint. Alla fine di questa giornata, che ha visto la pista olimpica come teatro naturale, la “truppa” lombarda conquista 6 medaglie di cui 3 titoli ...

Ciclocross - Campionati italiani 2019 : all’Idroscalo di Milano la sfida per la maglia tricolore - atteso duello tra Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi : Domani scatteranno all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2019 di Ciclocross, con una due giorni di gare che vedrà oltre 1000 atleti sfidarsi per conquistare l’ambita maglia tricolore. Un’edizione quindi da record per il numero di iscritti che si preannuncia ricca di duelli appassionanti in diverse categorie. Andiamo quindi a scoprire i possibili scenari e i favoriti delle gare principali di questi Campionati Italiani. Partiamo dalla gara ...

A Pragelato i Campionati italiani Giovani di sci nordico e la Coppa Italia Seniores : Sabato 12 e domenica 13 gennaio, il Centro Olimpico di sci nordico di Pragelato Plan ospiterà i Campionati Italiani Giovani di sci nordico e la Coppa Italia Seniores: sabato, a partire dalle 9,30, è ...

Ciclocross - Campionati italiani 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Sabato 12 e domenica 13 gennaio si svolgeranno all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2019 di Ciclocross. Un fine settimana di gare che vedrà in azione i migliori corridori del Bel Paese, che si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. I campioni in carica delle categorie Elite sono Luca Braidot ed Eva Lechner. Il Programma dell’evento prevede sabato 12 le gare amatoriali e giovanili, mentre domenica 13 si entrerà nel vivo ...

LIVE Sport - DIRETTA 6 gennaio : Kobayashi vince i 4 Trampolini col Grande Slam. I risultati dei Campionati italiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 6 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa Epifania. Si partirà con le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, ...