Calciomercato Catania | ufficiale | arriva Sarno

Calciomercato Serie B e Serie C - altri due innesti per la Reggina : sprint del Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Ultimi giorni caldi di Calciomercato anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea sulle ultime trattative. Colpo a sorpresa dell’Ascoli che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Amato Ciciretti, un innesto da novanta per il torneo cadetto e per la porta può arrivare Milinkovic-Savic. Moncini rifiuta il Livorno e firma per il Cittadella, ...

Calciomercato Cosenza - è ufficiale la cessione di Di Piazza al Catania : Cosenza - Matteo Di Piazza è ora un giocatore del Catania . Il Cosenza , infatti, rende noto il trasferimento dell'attaccante classe 1988 con questa nota: " La Società Cosenza Calcio comunica di aver ...

Calciomercato Catania - ufficiale il colpo Di Piazza : Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cosenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Di Piazza, nato a Partinico (Palermo) il 1° gennaio 1988. Cresciuto nel nostro settore giovanile, l’atleta siciliano ritorna sotto l’Etna quasi tredici anni dopo la sua ultima gara e la sua ultima rete con la squadra dell’Elefante nel campionato Primavera: nell’aprile 2006, schierato tra i titolari ...

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...

Calciomercato Serie B e Serie C : il Verona piazza il doppio colpo - mosse di Reggina e Catania : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche i club di Serie B e Serie C regalano spettacolo e sono pronti a chiudere alcune importanti trattative, ecco il punto della rosea. Tutti pazzi dell’attaccante Ceravolo, sembra un testa a testa tra Cremonese e Benevento, importante la volontà del calciatore che dovrà decidere la migliore destinazione, nel mirino di entrambe le squadre anche il ...