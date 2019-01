Blitz Carabinieri contro la mafia nel Viterbese | 13 arresti

Nuovo Blitz a Zingonia : in azione Carabinieri - Polizia Locale e Unità Cinofile. : Si è svolto ieri mattina a Zingonia un Nuovo Blitz dei Carabinieri di Treviglio, cittadina della Bassa Bergamasca che per quanto riguarda la propria amministrazione risponde a più comuni della provincia di Bergamo. Per dirigere questa operazione è stato scelto il Maggiore Papasodaro. Il suo scopo era quello di contrastare la crescente criminalità della cittadina....Continua a leggere

Cavriana - Blitz dei Carabinieri in un laboratorio tessile : 2 dei 7 lavoratori erano senza contratto : Nuovo controllo mirato nel Distretto della Calza dell'alto mantovano da parte dell'apposita task force. Carabinieri, Ispettorato del Lavoro e personale Inail e Inps hanno controllato a Cavriana un ...

Afragola - maxiBlitz 'Alto impatto' : task force di polizia e carabinieri : E' in atto ad Afragola una vasta operazione interforze con modalità ' Alto impatto'. La polizia di Stato e l'arma dei carabinieri hanno cinturato la zona e stanno compiendo numerose perquisizioni nei ...

Corruzione e concussione - maxi Blitz tra Napoli e Caserta : ordinanze eseguite dai carabinieri : È in corso, nelle province di Caserta e Napoli, un'operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,...

Blitz dei Carabinieri di Catania Piazza Dante : 37 arresti per spaccio di droga : Maxi operazione dell’Arma dei Carabinieri. Dalle prime ore del mattino 150 Carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un

Terrorismo - Trenta su Blitz Carabinieri : Il Paese è fiero di voi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terrorismo - Blitz dei carabinieri : 15 arresti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terrorismo. Blitz Carabinieri : 15 fermi : 6.15 I carabinieri del Ros di Palermo hanno portato a termine nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla Dda del capoluogo siciliano nei confronti di persone accusate di vari reati fra i quali istigazione a commettere delitti in materia di terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con 2.500 euro era possibile arrivare sulle coste trapanesi partendo dalla Tunisia su gommoni veloci. Per ...

"Io - nero - fermato con pistole". Ed è giallo sul Blitz dei carabinieri : Non è andata proprio così. O almeno non secondo i carabinieri. Le due versioni sono in contrasto, difficilmente sovrapponibili. Sa una parte c'è Mike James, playmaker di 28 anni dell'Armani Exchange, la squadra di basket della città meneghina. Dall'altra c'è l'Arma, accusata di aver fermato il giocatore americano "con le pistole in pugno".Partiamo dal principio. Ieri James pubblica alcuni post sul suo account Twitter in cui racconta la sua ...

Droga. Blitz dei carabinieri - chiuso un circolo privato : Un Blitz all'interno di un circolo privato di cagliari ha consentito ai carabinieri della compagnia di cagliari di arrestare un coppia di cagliaritani per il reato di traffico di sostanze stupefacente ...

Sanremo : Blitz dei Carabinieri nella Pigna - sequestrato stupefacente e fermata una persona - Foto e Video - : blitz dei Carabinieri nella Pigna di Sanremo. Almeno 20 i militari della compagnia matuziana che ieri sera hanno rastrellato la città vecchia. Il personale del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Operativo ...

Roma : Blitz antidroga dei Carabinieri in zona Cassia - 2 arresti e sequestri cocaina : Roma – I Carabinieri delle Stazioni Roma Prima Porta e RomaCasalotti hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo impegnati nell’attivita’ di contrasto al traffico di droga nelle zone di Roma nord, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare ad un 66enne italiano che, fermato per un controllo, e’ stato trovato, nei pressi di una nota zona di spaccio, in possesso di circa 500 ...

Casamonica - la villa confiscata e rioccupata. Blitz dei carabinieri : La fidanzata del figlio di Giuseppe Casamonica, una ragazza di 19 anni, ha divelto i sigilli e danneggiato la serratura della porta d`ingresso per risistemarsi nella villa della Tuscolana abitata da ...

Mafia - caccia ai complici di Messina Denaro. Blitz dei carabinieri - Castelvetrano sotto assedio : Un fermo e decine di perquisizioni in provincia di Trapani. Arrestato il figlio del capoMafia di Mazara del Vallo morto l'anno scorso