Atomic Heart | un nuovo video gameplay per lo sparatutto ambientato in una versione

Atomic Heart : nuovo trailer per lo sparatutto che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Mundfish ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco FPS ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica, Atomic Heart. Questo video presenta anche alcune nuove sequenze di gameplay.Come riporta DSOGaming, Atomic Heart è un'avventura sparatutto in prima persona, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo dell'agente speciale P-3 che, dopo un ...