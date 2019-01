romadailynews

: Andrea Giordana, Galatea Ranzi e Luchino Giordana in “Le ultime lune” #Teatro #Roma dal 29… - romadailynews : Andrea Giordana, Galatea Ranzi e Luchino Giordana in “Le ultime lune” #Teatro #Roma dal 29… - viviromatv : Andrea Giordana, Galatea Ranzi e Luchino Giordana in “Le ultime lune” Teatro Roma dal 29 gennaio al 10 febbraio… - retesoletv : Debutta martedì, al Teatro Roma, lo spettacolo 'Le ultime lune' diretto da Daniele Salvo. Sul palco anche Andrea Gi… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)– Da martedì 29 gennaio alè in scena “Le, uno spettacolo di Furio Bordon, concon la regia di Daniele Salvo.La commedia, conosciuta dalla critica di tutto il mondo, è stata portata al successo da Marcello Mastroianni. Oggi è riproposta da un grande nome dello spettacolo italiano, protagonista di una struggente storia d’amore tra un anziano professore universitario in pensione e sua moglie, scomparsa ancora giovane, una donna meravigliosa che si materializza nella sua memoria apparendo sul palco. I coniugi hanno un figlio con il quale il padre ha poco dialogo. E’ il dramma generazionale per eccellenza. L’incomunicabilità tra due diverse generazioni, lo scontro tra il passato e il presente. Il protagonista è un uomo anziano che attende nella sua stanza che il figlio torni ...