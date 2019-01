Venezuela | Maduro | “Colpo di stato | stop rapporti con Usa per appoggio a Guaidó” Nelle

Venezuela - Erdogan sostiene Maduro : "Fratello resta in piedi - la Turchia è con te" : "Fratello Maduro, resta in piedi, la Turchia è con te". Mentre il Venezuela è in tumulto Erdogan, dalla Turchia lancia un endorsement a Nicolas Maduro. Una voce fuori dal coro quella del presidente turco: Stati Uniti, Canada e buona parte dei paesi dell'America Latina hanno riconosciuto Juan Guaidó, autoproclamatosi capo di Stato, come presidente del Venezuela. Erdogan invece ha telefonato a Maduro per esternargli il pieno ...

Spallata a Maduro svolta in Venezuela Guaidò si autoproclama presidente : 'Gli occhi del mondo sono tutti puntati su di noi', ha tirato però dritto Guaidò. In rivolta contro Maduro sono soprattutto i quartieri operai di Caracas, quelli che una volta lo sostenevano e che ...

Venezuela nel caos - 14 morti nelle proteste. Maduro : “Popolo si mobiliti” : Juan Guaido si autoproclama presidente ad interim del Venezuela e scoppia il caos nel Paese. Una decina di persone sono morte nella repressione delle proteste antigovernative svoltesi in vari punti del Paese. Nicolas Maduro chiama alla mobilitazione il popolo “agguerrito e combattente”. Diversi i Paesi che stanno riconoscendo il giovane capo dell'opposizione e leader dell'Assemblea nazionale.Continua a leggere

CAOS Venezuela/ Guaidó vs. Maduro - il Cile di Pinochet non c'entra : Ieri Juan Guaidó, speaker dell'Assemblea nazionale, ha dichiarato decaduto Maduro, autoproclamandosi presidente "ad interim". Si rischia un bagno di sangue

Venezuela : Trump e i Paesi del Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Maduro : «Colpo di Stato» : Ma stavolta la posta in gioco è assai più alta, per via dei riconoscimenti internazionali, il collasso ormai totale dell'economia e i fermenti nelle forze armate. L'autoproclamazione di Guaidó, ...