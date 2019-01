huffingtonpost

: Robert Johnson, il bluesman del diavolo - HuffPostItalia : Robert Johnson, il bluesman del diavolo - PatriziaBarrera : Robet Johnson Figlio del Diavolo - sig_snrub : Metto a caso sul 5 e e sento Alex Britti che suona la chitarra e cita brevemente Robert Johnson. Degna conclusione di giornata. -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) "Se fossi padrone del giorno del giudizio, oh Signore, allora la piccola donna che amo non avrebbe diritto di pregare". If I had possession over Judgement Day è un brano apocalittico del 1936, scritto da, una delle personalità musicali più importanti del secolo scorso, benché sia vissuto appena 27 anni.È colui che (mi correggano eventualmente i miei amici bluesmen) del blues ha imposto le regole. Una delle poche foto che abbiamo di lui lo ritrae con una piccola chitarra Gibson burned, della quale è uscita una magnifica riedizione qualche anno fa. È la stessa chitarra che imbraccia Eric Clapton nella copertina dell'album Me and Mr, mentre è seduto, con alle spalle l'immagine più famosa deldi Hazlehurst, Mississippi.ha avuto una vita brevissima, e ha imparato tardi a suonare ...