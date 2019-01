Nardò | microspie in sacrestia per spiare le confessioni Scoperte grazie a fake news

Nardò - in chiesa avevano nascosto delle microspie : scoperte dai fedeli con una fake news : Tutto ciò di cui si parlava nella chiesa di San Domenico a Nardò (Lecce), incluse anche le confessioni, in poco tempo diventava di dominio pubblico. Così i fedeli per tentare di capire quanto stava accadendo hanno inventato una falsa notizia e ingaggiato un investigatore privato che ha scoperto delle microspie .Continua a leggere

Nardò - scoperte microspie in chiesa : venivano registrate le confessioni : Tutto ciò di cui si parlava nella chiesa di San Domenico a Nardò , Lecce, , incluse le confessioni, finiva in piazza in pochi giorni. C'è voluto persino un investigatore privato per svelare l'arcano: ...