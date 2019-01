L’Orologio dell’Apocalisse segna ancora 2 minuti alla mezzanotte | ecco perché l’”orario”

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Fondato nel 1945 dagli scienziati dell’Università di Chicago che hanno contribuito a sviluppare le prime armi atomiche nel Manhattan Project, il Bulletin of the Atomic Scientists ha creato l’”Orologio” 2 anni dopo, utilizzando l’immagine(la) e quella dell’esplosione nucleare (il controrovescia fino a zero) per comunicare le minacce all’umanità e al pianeta. La decisione di spostare in avanti o indietroviene presa ogni anno.è così diventato un indicatore universalmente riconosciuto della vulnerabilità del mondo alle catastrofi delle armi nucleari, dei cambiamenti climatici e delle nuove tecnologie emergenti in altri campi. Quale saràdel 2019?Oggi,è stato impostato a due, il punto più vicino all’Apocalisse in cui sia mai stato, sebbene non sia cambiato dal 2018. Ma ...