L'Eredità - gaffe equina del concorrente ignorante : "Alimentato a dovere" - che orrore gli esce di bocca : gaffe semi-equina a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Siamo alle battute iniziali della trasmissione campionissima di ascolti e che ogni giorno sfonda gaffe inascoltabili. E questa puntata non fa eccezione. La domanda è semplice semplice, soprattutto in considerazione

L’Eredità - la campionessa e la sua gaffe sulla “città più a sud” : gaffe choc a L’Eredità. Non è certo la prima volta che il pubblico del quiz show di Raiuno assiste a una brutta figura di un concorrente. Nella storia del programma, infatti, si sono susseguite gaffe davvero clamorose. Alcuni esempi. Qualche tempo fa, alla concorrente Cristina, Insinna aveva chiesto “in che anno gli ebrei italiani riacquistano i diritti negati dalle leggi razziali”. La risposta? 1989, cioè 50 anni dopo la fine della Seconda ...

L'Eredità - nuova gaffe : 'Quale città è più a sud di Tunisi?'. La risposta spiazza tutti : Le gaffe all' Eredità non finiscono mai. E bestia nera è sempre la geografia. L'ultimo caso è successo ad una concorrente che si è sentita chiedere: ' Quale città si trova più a sud di Tunisi? ' . Tra ...

L'Eredità - Flavio Insinna sconcertato per la gaffe della campionessa : 'Più a sud di Tunisi c'è Siracusa' : Per i concorrenti de L'eredità con Flavio Insinna, la vera bestia nera è sempre e solo la geografia. Ma quel che più lascia sconcertati, è che anche i concorrenti più promettenti riesco a rendersi ...

L'Eredità - Flavio Insinna sconcertato per la gaffe della campionessa : "Più a sud di Tunisi c'è Siracusa" : Per i concorrenti de L'eredità con Flavio Insinna, la vera bestia nera è sempre e solo la geografia. Ma quel che più lascia sconcertati, è che anche i concorrenti più promettenti riesco a rendersi ridicoli in diretta nazionale per domande da scuola elementare. L'ultimo caso è successo alla concorren

Nuova gaffe a L'Eredità : imbarazzo del concorrente per la domanda sulla suocera : Piovono altre gaffe a L'Eredità di Flavio Insinna , ma stavolta - e non sappiamo se sia il caso di esultare - non riguardano clamorose lacune in storia, scienze o geografia: il concorrente Joseph, ...

Avanti un altro/ L'esilarante gaffe del valletto spiazza Bonolis : 'lei guarda l'Eredità?'. La risposta... : Ad Avanti un altro gaffe esilarante del valletto all'inizio della puntata: la risposta lascia letteralmente senza parole Paolo Bonolis.

L’Eredità - nuova clamorosa gaffe : “Che Guevara? Si chiamava Eugenio” : I concorrenti de L’Eredità ormai fanno una gaffe dopo l’altra e non finiscono mai di stupire i telespettatori di Rai1 ma l’ultima è stata davvero esilarante. Nella puntata di giovedì sera, Flavio Insinna fa una domanda molto semplice a Virgilio, uno dei concorrenti del gioco: “Quel era il primo nome del rivoluzionario argentino Guevara, conosciuto da tutti come ‘Che’?”, chiede il conduttore. La risposta ...

Clamorosa gaffe a L'Eredità : "Che Guevara? Si chiamava Eugenio" : L'Eredità è il covo delle gaffe e dei colpi di scena. Questo, ormai, non stupisce più i telespettatori del programma di Rai Uno. Ma ieri sera, nel corso dell'ultima puntata, è andata in scena una ...

L'Eredità - Virgilio e la gaffe con cui uccide il comunismo : per lui Che Guevara si chiama... : Fermi tutti. C'è un nuovo concorrente da record (negativo) a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Suo malgrado, si tratta di Virgilio: elegantissimo signore con ciuffo grigio, il quale nella puntata di giovedì 10 gennaio ha consegnato ai posteri un vero e proprio disastr

"Eugenio Che Guevara". Nuova gaffe a L'Eredità : Che Guevara? Si chiamava Eugenio. Almeno questa era la convinzione di Virgilio, concorrente de L’Eredità che giovedì pomeriggio ha risposto così alla domanda riguardante il rivoluzionario argentino.La soluzione è stata poi data dalla campionessa Alice, che grazie all’indizio “Ernesto” è riuscita ad individuare l’identità di Oscar Wilde, il personaggio misterioso di cui si stava parlando.prosegui la lettura"Eugenio Che Guevara". Nuova ...

Quanti sono i commensali dell'Ultima Cena? Incredibile gaffe a "L'Eredità" : Non c'è più religione! Incredibile gaffe di un concorrente de "L'Eredità", il game show condotto da Flavio Insinna ogni sera su Rai1. Nella primissima fase del quiz, il conduttore romano domanda: "...

L'Eredità - Flavio Insinna sotto choc per il concorrente ignorante : la gaffe che fa imbestialire una città : Gli abitanti di Potenza sono inviperiti dopo la puntata de L'Eredità con Flavio Insinna su Raiuno che ha visto il capoluogo della Basilicata protagonista di una domanda nel quiz show. Al concorrente di turno è stato chiesto come si chiamassero gli abitanti di quella città, scegliendo tra le opzioni

L’Eredità - la gaffe madornale della concorrente fa calare il gelo in studio : Avevate per caso nostalgia delle gaffe a L’Eredità? Vi accontentiamo subito, perché al quiz show del preserale di Raiuno i concorrenti non si fanno mancare niente, nemmeno durante le feste di Natale. Una premessa, anche per i poveri malcapitati che con i loro errori madornali finiscono poi in pasto alla rete, è d’obbligo: siamo tutti bravi a rispondere in maniera corretta da casa, comodamente seduti sul divano e senza pressioni. In studio, con ...