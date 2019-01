Inter | Marotta piazza il primo colpo di gennaio | accordo col Southampton per Cedric

Marotta - regalo a Spalletti : l'Inter ha preso Cedric Soares : MILANO - Dopo i colpi in prospettiva Godin e De Paul , Marotta fa anche un regalo immediato a Spalletti. l'Inter ha infatti definito l'arrivo dal Southampton dell'esterno Cedric Soares : il 27enne ...

Rinnovo Icardi - primo incontro Inter-Wanda Nara/ "Passi avanti" : Marotta vuole eliminare clausola rescissoria : Rinnovo contratto Mauro Icardi, primo incontro Inter-Wanda Nara: 'passi avanti', ecco cifre e le richieste. Marotta vuole eliminare la clausola rescissoria

Inter - Darmian obiettivo di mercato : Marotta contro Paratici : Inter Darmian – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per la squadra di Luciano Spalletti. E si tratterebbe […] L'articolo Inter, ...

Wanda Nara e il rinnovo di Icardi : "I tifosi dell'Inter stiano tranquilli - io e Marotta amici" : "Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi. Io e Marotta siamo amici". Dal palco della presentazione del 15° Torneo Amici dei bambini, Wanda Nara ...

Inter - Icardi e il rinnovo - Wanda ai tifosi : "Tranquilli - io e Marotta siamo amici" : Serata di gala a Milano, in occasione del premio "Amico dei Bambini... Un esempio per loro". Tanti gli ospiti illustri, tra i quali anche Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi e protagonista negli ...

Marotta rivoluziona l'Inter : Chiesa e Barella tra i possibili colpi dell'estate (RUMORS) : L'arrivo di Giuseppe Marotta come nuovo amministratore delegato dell'area sport è stato un chiaro segnale: l'Inter vuole tornare grande e contendere lo scudetto alla Juventus e tornare a giocarsi le proprie carte anche in campo europeo. Nel summit di inizio novembre con i vertici di Suning e con il patron, Jindong Zhang, l'ex dirigente bianconero ha tracciato la linea da seguire per ridurre il gap e tornare ad essere nuovamente competitivi. Dal ...

Inter - Federico Chiesa è tra i principali obiettivi di Marotta (RUMORS) : L’Inter vuole mettere da parte l’amarezza per il pareggio ottenuto contro il Sassuolo in campionato e guarda avanti. La società nerazzurra è già al lavoro per cercare di rinforzare al meglio la rosa in vista della prossima stagione. L’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato molto chiaro sottolineando come verranno fatti solo acquisti che permettano di far compiere il salto di qualità necessario per competere alla pari con la Juventus. ...

La Juventus apre alla cessione di Dybala : Marotta vuole portarlo all'Inter (RUMORS) : Archiviato il match contro il Sassuolo, terminato 0-0 nell'anticipo della ventesima giornata di Serie A, l'Inter adesso pensa anche al mercato visto che sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno confermato nelle settimane precedenti che si è già a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra non vuole lasciare nulla al caso e sta valutando quelle ...

Inter - Marotta sul rinnovo di Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme' : Marotta spazza i rumors delle ultime settimane e blinda Mauro Icardi. Il rinnovo del contratto del capitano argentino dell'Inter sembra sia soltanto questione di ore. L'annuncio dell'amministratore delegato è arrivato al termine della gara contro il Sassuolo (finita 0-0). Società e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo con il bomber nerazzurro che sembra aver scacciato le sirene tentatrici provenienti dalla Spagna (Real Madrid) e ...

Inter-Sassuolo - Marotta allo scoperto sul futuro di Icardi e Godin : L’Inter è in campo nella gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di DAZN: “Per noi il rinnovo di Icardi non è discusso, ci incontreremo. Non c’è nessun problema e dubbio che Icardi possa continuare con noi, si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto. Godin? L’Inter ha un appeal molto forte, tanti calciatori ci cercano e questo ci ...