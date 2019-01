Francesca Chillemi niente nozze con Stefano | “Mia figlia mi ha cambiato la vita”

Francesca Chillemi oggi : età - figli e altezza | Che Dio ci aiuti 5 : Francesca Chillemi oggi : età, figli e altezza | Che Dio ci aiuti 5 Chi è Francesca Chillemi e vita privata Presentata al grande pubblico come Miss Italia nel 2003, Francesca Chillemi è un’attrice particolarmente amata dai telespettatori. Nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 luglio 1985, Francesca è la tipica bellezza mediterranea ma non solo. Francesca Chillemi ne ruolo di Azzurra Leonardi e il successo Il 14 febbraio 2019 torna la serie ...

Francesca Chillemi - la svolta al look che spiazza i fan. Le foto : Francesca Chillemi ha bisogno di ben poche presentazioni. Mora, occhi scuri, fisico incredibile, è la tipica bellezza mediterranea che, non a caso, è stata scelta come Miss Italia. Era il 2003 e da quel giorno per la siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto che all’epoca aveva 18 anni si è spalancata la porta del mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria al concorso, infatti, la Chillemi ha partecipato a diverse fiction di grande successo ed è ...