Fondi dell' Università utilizzati per spese personali? Condannato l' ex Rettore Oronzo

Metrò e via Marina - Fondi a rischio : scatta l'ispezione a Napoli della Ue : Così all'Ansa la commissaria europea alla politica regionale, Corina Cretu, dopo l'incontro a Bruxelles con la ministra per il Sud Barbara Lezzi. Venerdì saranno a Napoli i tecnici della Commissione ...

Metrò e via Marina - Fondi a rischio : scatta l'ispezione a Napoli della Ue : «Abbiamo parlato brevemente della situazione di Napoli, e ci siamo dette che resteremo in contatto per vedere cosa si può fare dopo l'incontro di venerdì. Siamo consapevoli...

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui Fondi della Lega grazie a un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui Fondi della Lega grazie un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Fondi Lega - chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo : Fondi Lega, chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo La richiesta è stata avanzata dal procuratore generale di Milano, Maria Pia Gualtieri, nel processo d'appello in cui i due sono accusati, insieme all'ex tesoriere Francesco Belsito, di avere utilizzato per spese personali i Fondi del partito. LA ...

"Più Fondi al Trust per l’Africa" Conte svela la proposta dell'Italia : "In un momento in cui l’Europa sta attraversando una fase particolarmente critica, schiacciata sotto il peso dei flussi migratori e incapace di esprimere una strategia politica condivisa e solidale, è legittimo interrogarsi sull’efficacia... Segui su affaritaliani.it

All'assalto dei 49 milioni : dopo Di Battista anche Fico interviene sui Fondi della Lega : "Chi sbaglia deve pagare e si devono eseguire le sentenze". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alla domanda di un giornalista, a margine di una visita al parco di Capodimonte, che gli ha chiesto di commentare la dichiarazione di Alessandro Di Battista secondo la quale la Lega deve restituire i 49 milioni.Intervenuto alla trasmissione Che Tempo Che Fa Di Battista aveva detto che quei fondi: "Vanno restituiti ...

Kickstarter : continua il declino delle raccolte Fondi per i videogiochi nel 2018 : Su Kickstarter le raccolte fondi per i giochi da tavolo continuano a far meglio delle rispettive campagne per i videogiochi. Ce ne parla Polygon, che snocciola un po' di dati - relativi all'anno appena concluso - forniti direttamente dalla compagnia.L'intera categoria dei tabletop game, comprendente giochi di carte, miniature, giochi di ruolo e via discorrendo, ha fatto registrare un aumento dei fondi incassati del 20% rispetto allo scorso anno, ...

'Babbo Natale GialloRosso' - consegnato alla Bimbulanza il ricavato della raccolta Fondi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Aiuti pubblici a Radio Padania - il Pd attacca 'Tagliano i Fondi all editoria e stanziano soldi per l emittente della Lega' : Diventa un caso politico la notizia - riportata da Repubblica - dei fondi stanziati dal ministero dello Sviluppo per Radio Padania, l'emittente del partito di Salvini diventata dal 2016 solo digitale. ...

Brexit - quale impatto della sterlina sui Fondi? : La sterlina è diventata fin da subito uno dei principali parametri per poter seguire con attenzione gli impatti della Brexit sull'economia e sulla finanza d'oltre Manica. Ma quali saranno gli effetti della Brexit, e della sterlina, nel settore del fund management britannico? A domandarselo " e a fornirci un'interessante risposta ...

Sea Watch - i Valdesi accolgono in Piemonte dieci migranti grazie ai Fondi dell'8 per mille : La prima tappa, dopo lo sbarco a Malta, potrebbe essere la 'Casa delle culture' di Scicli, in Sicilia. Ma il viaggio successivo, con ogni probabilità, sarà verso il Piemonte. Con il passare delle ore ...

Maltempo Veneto : l’11 Gennaio cena per la raccolta Fondi delle famiglie alluvionate : Rappresentanti di giunta, sindaci, consiglieri, insieme a medici, infermieri della casa di cura “Giovanni XXIII” saranno per una sera i camerieri di una speciale cena di raccolta fondi per le famiglie trevigiane alluvionate che si terrà venerdì 11 Gennaio (ore 19.30) al centro servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier (Treviso). All’evento sono stati invitati i comuni rivieraschi del Piave, da Sappada a Jesolo, ...

Fondi Ue - la Lo Curto esprime la sua soddisfazione per la certificazione della spesa : Sulla conferma della certificazione dei 719 milioni di euro di Fondi europei che la Sicilia potrà spendere interviene con una nota pubblica il deputato marsalese Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all'...