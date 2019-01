E anche le automobili volanti non sono più fantascienza

agi

: Una città evoluta non è quella in cui anche i poveri usano le automobili, ma piuttosto quella in cui anche i ricchi… - beppe_grillo : Una città evoluta non è quella in cui anche i poveri usano le automobili, ma piuttosto quella in cui anche i ricchi… - Alitalia : Anche gli aerei sostituiscono gli pneumatici, esattamente come avviene per le automobili. La differenza è sostanzia… - GrilliniTaverna : RT @beppe_grillo: Una città evoluta non è quella in cui anche i poveri usano le automobili, ma piuttosto quella in cui anche i ricchi usano… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) La prima automobile volante potrebbe già aver compiuto con successo il suo viaggio inaugurale. Il prototipo ideato dalla Boeing Co. ha la seria possibilità di diventare il principale mezzo di trasporto urbano. Certo, non prima di almeno una ventina d'anni (equesta previsione proposta da Bloomberg ci pare quantomeno azzardata), ma oggi si ha l'impressione che il futuro abbia bussato alla porta e che le stressanti attese nel traffico cittadino saranno “presto” soltanto un ricordo.La Boeing ha dato l'annuncio, proponendoil video di un assaggio del volo di prova sui cieli di Manassas, in Virginia, su Twitter. Si tratta di un velivolo chiamato esattamente Hyperdrive, alimentato elettricamente e con una autonomia di circa 80 km. In realtà la spinta al progetto è stata data dall'acquisizione, da parte della Boeing di un'altra compagnia, la Aurora Flight Sciences, che insieme ...