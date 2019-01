Consorzio Thales Alenia Space e Maxar | importante milestone per la costellazione in

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 gennaio 2019), Jv tra67% e Leonardo 33%, e SSL, una societàTechnologies (NYSE: MAXR; TSX: MAXR), hanno completato un’per lain orbita bassa Telesat LEO. Il successo di questa– Systems Readiness Review (SRR) – del, che stabilisce l’idoneità del sistema, dimostra l’aumento dell’attenzione per la progettazione del sistema di comunicazione globale di Telesat e sottolinea l’accordo delle tre aziende leader dell’ industria satellitare sulle innovazioni chiave che permetteranno a Telesat LEO di fornire prestazioni straordinarie e competitive.Come annunciato precedentemente, Telesat ha selezionato ilTechnologies, proprietaria di SSL e MDA, come uno dei due contractor per la fase di progettazione del suo sistema LEO. Il, guidato da, ...