Chi è Youma Diakite | concorrente Isola dei Famosi 2019

Youma Diakite - Chi è?/ "Sono pronta a conoscere i miei limiti" - Isola dei Famosi 2019 - : Youma Diakite all' Isola dei Famosi 2019 : l'ex modella pronta a mettersi in gioco in Honduras, è una delle concorrenti del reality di Canale 5

Isola dei Famosi – Chi è Youma Diakite? La splendida modella ed attrice maliana protagonista del reality di Canale 5 [GALLERY ] : Youma Diakite sbarca a L’Isola dei Famosi 2019: ecco chi è la bellissima modella ed attrice protagonista del reality Isolano condotto da Alessia Marcuzzi Youma Diakite è ufficialmente una concorrente de L’Isola dei Famosi 2019. La bellissima modella ed attrice prenderà parte al reality Isolano al via il 24 gennaio condotto da Alessia Marcuzzi. Ma chi è Youma Diakite? La meravigliosa 48enne di origini maliane è nota in Italia ...