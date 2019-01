Caso Diciotti | chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini dal

ilfattoquotidiano

: ?? Caso #Diciotti, il tribunale dei ministri di Catania chiede di procedere contro Salvini - repubblica : ?? Caso #Diciotti, il tribunale dei ministri di Catania chiede di procedere contro Salvini - HuffPostItalia : Il Tribunale dei ministri vuole procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti - Corriere : Caso Diciotti, il Tribunale dei ministri: Salvini va processato -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Il tribunale dei ministri di Catania ha chiestoneidel ministro dell’Interno Matteoper la vicenda della nave. La decisione del tribunale dei ministri arriva dopo la rimotivata di archiviazione avanzata dalla procura di Catania. Lo scorso novembre la procura di Catania aveva chiesto l’archiviazione per il vicepremier. Bloccare per cinque giorni 177 migranti a bordo della navenel porto di Catania, secondo la procura, era stata una scelta politica. Motivata da due fattori: la ridell’Italia alla Commissione europea di redistribuire i profughi tra gli altri Paesi membri. E l’obbligo violato da parte di Malta di indicare un porto sicuro. Per questi due motivi la decisione di Matteodi non autorizzare lo sbarco delle persone a bordo dell’imbarcazione della Guardia Costiera non era da ...