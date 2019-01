Usa | le cascate del Niagara ghiacciate Le immagini sono spettacolari - Sky TG24

Precipita su cascate di ghiaccio - morto alpinista in ValsUsa : La salma di un alpinista è stata recuperata in un canalone di Barcenisio, frazione di Venaus (Torino). L'incidente, che è stato fatale all'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è avvenuto questo pomeriggio a 1.500 metri in una zona in cui si sono formate delle cascate di ghiaccio. Le operazioni di recupero hanno coinvolto soccorso alpino e 118, mentre i carabinieri stanno indagando sulla dinamica della tragedia.