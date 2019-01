Tra lotta alla povertà e incentivo al lavoro nero | intervista

AusTralian Open – Pouille come Nadal e Tsitsipas : il francese lotta e vince contro Raonic : Lucas Pouille batte Milos Raonic in quattro set: il tennista francese è il terzo semifinalista degli Australian Open 2019 Dopo i quarti di finale con protagonisti Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, che daranno vita ad una delle due semifinali degli Australian Open 2019, anche Milos Raonic e Lucas Pouille si sono dati battaglia al Melbourne Park. Sui campi di cemento del primo slam di stagione, il tennista francese ha prevalso dopo 4 set sul ...

Pirelli Tra le aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici : ...punteggio più alto che può essere assegnato a un'azienda e prende in considerazione l'efficacia degli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni e i rischi climatici e per sviluppare un'economia a ...

Adriano Celentano : pochi minuti in tv per Trasformarsi in eroe in lotta contro il caos : Adriano Celentano è tornato sul grande schermo ieri sera su Canale5, dopo un attesa spasmodica ed una serie di spot ad alto volume, con un cartoon fresco ed innovativo diviso in 9 puntate, ispirato al suo personaggio, preceduto da uno show introduttivo che non ha mancato di stupire il pubblico come solo lui sa fare. Il dato sugli ascolti ufficiali riporta questi numeri: quasi 6 milioni di spettatori (21.9% di share) per la prima parte Aspettando ...

Nuovi scenari nella lotta alla pirateria : il "dato" è Tratto : Ci perdonerà il buon Giulio Cesare per la storpiatura del suo celebre motto ma, a ben vedere, la terminologia usata ben si presta al problema in esame. Proprio sui dati del fenomeno delle IPTV illegali si concentra l'attenzione degli addetti ai lavori e, questi stessi dati, sono impietosi.Messi nero su bianco da FAPAV, tramite gli studi effettuati dall'istituto IPSOS su un campione di intervistati del territorio nazionale, tracciano un ...

Addio Carlotta - studentessa di Medicina - morta a 21 anni lungo l’autosTrada A14 : La giovane stava guidando quando è stata tamponata da un'altra vettura ed ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorrerla.Continua a leggere

VIDEO Giorgi-Pliskova Highlights AusTralian Open - l’azzurra lotta ma viene eliminata al terzo turno : Camila Giorgi non è riuscita nell’impresa di sconfiggere Karolina Pliskova ed è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurra ha battagliato alla pari, ha trascinato la numero 8 del mondo al terzo set ma poi si è dovuta inchinare. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi di Giorgi-Pliskova, terzo turno degli Australian Open. Clicca qui ...

Tennis - AusTralian Open : Giorgi lotta ma cede alla Pliskova : MELBOURNE - Ci prova, Camila Giorgi, che se la gioca alla pari con Karolina Pliskova. Ma la ceca serve con più continuità e gioca meglio i punti importanti e chiude 6-4 3-6 6-2. La ceca, che superò ...

Un Posto Al Sole - appuntamento del 22 gennaio : Roberto lotta Tra la vita e la morte : Le recenti trame della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal 21 ottobre 1996 hanno visto sempre più al centro delle attenzioni il personaggio di Alberto. Quest'ultimo è uscito dal carcere ed ha intenzione di vendicare il male subito dai suoi "avversari" che hanno accettato di restare in silenzio dopo aver stretto un patto con Vera, reale omicida della zia Veronica. L'avvocato è rimasto in prigione per un tempo maggiore subendo ...

AusTralian Open - giornata amara per l’Italia : Fabbiano sconfitto da Dimitrov - Seppi lotta e cade al 5° con Tiafoe : Australian Open, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano hanno perso ai sedicesimi di finale dello Slam Australiano contro Tiafoe e Dimitrov Australian Open, inizio di mattinata splendido sul cemento Australiano, con Federer e la Sharapova che hanno dato spettacolo. Poco dopo sono scesi in campo due degli italiani impegnati nel torneo. Dapprima Thomas Fabbiano è stato sconfitto in una gara senza storia da Grigor Dimitrov. 7-6 6-4 6-4 per il ...

AusTralian Open 2019 : Thomas Fabbiano lotta e combatte - ma cede in tre set a Grigor Dimitrov : Thomas Fabbiano esce a testa altissima dagli Australian Open 2019. Il pugliese ha lottato contro Grigor Dimitrov, cedendo in tre set con il punteggio di 7-6(5) 6-4 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un match equilibrato che si è deciso per pochi punti e dove il bulgaro ha sicuramente fatto valere la maggior esperienza a questi livelli. Inizio di partita equilibrato con Fabbiano che riesce a replicare ad un Dimitrov che ha subito spinto ...

AusTralian Open – Fognini lotta e vince : Mayer sconfitto dopo due tie-break : Fabio Fognini supera i trentaduesimi di finale degli Australian Open: il tennista azzurro regola Leonardo Mayer in 3 set e prenota la sfida contro Carreno Busta dopo i primi due incontri di giornata, entrambi gli italiano impegnati sul cemento di Melbourne rispondono presente. dopo il successo di Camila Giorgi su Swiatek, tocca a Fognini staccare il pass per i sedicesimi del main draw maschile. Il tennista di Arma di Taggia si impone dopo ...

AusTralian Open – Kyrgios lotta - ma Raonic è troppo forte : il tennista ausTraliano si arrende all’esordio : Nick Kyrgios ko all’esordio negli Australian Open: Milos Raonic trionfa in 3 set e accede ai trentaduesimi di finale dello Salm aussie Prima dell’inizio del torneo, Nick Kyrgios aveva dichiarato: “se dovessi vincere gli Australian Open potrei concludere la mia stagione”. Il tennista Australiano aveva grandi aspettative per il primo Slam dell’anno, da giocare davanti al proprio pubblico, ma tali aspettative sono state stracciate già al ...

Catania - Tragico incidente : morti due cugini di 16 e 19. Santo e Andrea erano campioni di lotta : Il drammatico schianto con un'auto ha spezzato la vita di Santo Rapisarda e Andrea Zappalà, due giovani che erano anche grandi talenti dello sport etneo. La procura ha aperto un’inchiesta.Continua a leggere

A Malaga bimbo inTrappolato in un pozzo : si lotta per evitare un nuovo caso Alfredino : Il piccolo Yulen ha soli due anni e da più di 24 ore è intrappolato in un pozzo. Tutta la Spagna è col fiato sospeso sperando che i tentativi di salvarlo vadano a buon fine, in una storia che assomiglia tristemente a quella di Alfredino Rampi. La storia del piccolo Yulen Yulen ieri pomeriggio stava giocando presso l'abitazione di un suo parente, vicino Malaga, quando è precipitato in un pozzo di prospezione profondo addirittura 110 metri. I ...