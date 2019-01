Spoiler americani Beautiful | Flo cerca di provare che Reese mente ad Hope

Blastingnews

: RT @X1n90: Se mi trovo uno spoiler di KH3 vi vengo a cagare in bocca @americani - LaJambeNoir7 : RT @X1n90: Se mi trovo uno spoiler di KH3 vi vengo a cagare in bocca @americani - X1n90 : Se mi trovo uno spoiler di KH3 vi vengo a cagare in bocca @americani - sylleblossoms_ : @Shu_From_Mars ho paura a cercare su twitter perchè non mi voglio trovare spoiler lmao visto che gli americani simp… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La storia che sta tenendo banco nelle puntate americane diè quella riguardante la figlia di, priva di vita dalla nascita, almeno secondo quanto ha fatto credere il ginecologo che aiutato la Logan durante il parto. Parallelaa tale vicenda, Steffy ha deciso di adottare una bambina e il medico lo sa, per cui tutta la vicenda potrebbe rivelarsi come il classico schema dello scambio di culle.La vicissitudine diavrà le doglie mentre si troverà sola sull'isola di Catalina. La donna poi darà alla luce una bambina morta, mentre Steffy deciderà di adottare una sorellina per la piccola Kelly. La Forrester, infatti, vorrà regalare alla figlia un rapporto simbiotico e speciale come fu il suo con la defunta Phoebe, la gemella mai dimenticata. L'opportunità di un'adozione privata arriverà proprio da, il medico che aiutòa partorire durante una tempesta di ...