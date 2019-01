Saluto romano | la FA accusa Hennessey di nazismo

Macerata - urla 'negre' a due ragazze e lancia loro un petardo. Poi se ne va facendo il Saluto romano : La denuncia è apparsa il primo gennaio su Facebook: "Stanotte un tipo ci ha lanciato un petardo addosso urlandoci "negre", con tanto di saluto romano". Protagoniste dell'aggressione, due giovani di ...

Macerata : grida “negre” a due ragazze - lancia loro un petardo e fugge facendo il Saluto romano : Due ragazze italo-senegalesi sono state aggredite da un uomo e una donna di 50/60 anni la notte di capodanno. L'uomo, dopo aver gridato "negre", ha lanciato loro un petardo ed è scappato facendo il saluto romano. La sua compagna rideva, mentre le persone che hanno assistito alla scena non hanno mosso un dito per aiutare le due vittime.Continua a leggere

Sassari. Saluto romano a funerale del professore : 23 attivisti di CasaPound indagati : Per tre volte nella chiesa di San Giuseppe aveva risuonato il richiamo “camerata Giampiero Todini” e per tre volte era arrivata la risposta “presente” proferita da alcuni “camerati” schierati col braccio alzato per l’ultimo Saluto al docente di Storia del Diritto italiano. Ora rischiano il processo.Continua a leggere

Predappio - avvocatessa fa il Saluto romano con bimba in braccio : Ordine apre procedimento disciplinare : Il saluto romano mentre ha in braccio una bambina. È stata immortalata così Francesca Risito, avvocato di Loreto, che il 28 ottobre era alla commemorazione della marcia su Roma a Predappio. Ma contro Risito l’Ordine degli avvocati di Ancona ha aperto un procedimento disciplinare a seguito della segnalazione anonima dello scatto, pubblicato sul Corriere della Sera . saluto romano a Predappio con una bimba in braccio: ammonita ...

Avvocato fa Saluto romano : l'ordine apre un procedimento disciplinare : 28 ottobre 2018. A Predappio si celebra il ricordo della marcia su Roma. Tra i manifestanti c'è una donna di mezza età che tiene un bambino in braccio. Con la mano dell'altro braccio, fa il saluto ...

Fa il Saluto romano a Predappio : procedimento disciplinare per un'avvocatessa : Francesca Risito, marchigiana, è finita in una foto su un giornale: "Io immortalata forse perché bionda. Difendo la libertà costituzionale di pensiero"

Saluto romano - confermata archiviazione : ANSA, - BOLOGNA, 27 NOV - Il giudice del Tribunale di Bologna, Paola Palladino, ha respinto il ricorso del Comune di Marzabotto contro l'archiviazione di Eugenio Maria Luppi, il calciatore dilettante ...