calciomercato

: Niente Parma, Caceres verso il Giappone: al Vissel Kobe con Iniesta | Calciomercato - AddictParma : Niente Parma, Caceres verso il Giappone: al Vissel Kobe con Iniesta | Calciomercato - ParmaLiveTweet : Niente Parma né Sassuolo per Balotelli: ha firmato con il Marsiglia: Non sarà in Italia il futuro di Mario Balotell… - roby_tanzi : Parma in Tavola – Arciconfraternita del’Anolino Nei preziosi locali, tra stucchi e mobiglieria d’epoca, dell’antic… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)o Serie A, Martinpuò lasciare la Lazio per il: secondo Sky Sport infatti, in pole c'è il, club in cui militano già, Villa e Podolski .