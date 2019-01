Netflix entra nella Motion Picture Association of America | la lobby di Hollywood

Il CFO di Activision Blizzard è stato licenziato e potrebbe entrare in Netflix : Activision Blizzard ( compagnia dietro ad importanti IP del calibro di Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft e Diablo) ha deciso di iniziare il nuovo anno licenziando una delle figure più importanti all'interno dell'azienda. E' stato infatti annunciato che il chief financial officer Spencer Neumann non sarà più legato alla compagnia. Come riporta Gamespot, Activision Blizzard ha affermato che le cause dietro al licenziamento non sono ...