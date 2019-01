Modella inglese sfigurata dalle terapie contro il tumore | fidanzato la lascia via FB

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Lavorava comee come manager in un bar, oltre ad essere desiderata dagli uomini per la sua bellezza radiosa, eppure Emily ha conosciuto la delusione e il dramma poco prima di sposarsi. La 24enne originaria di York, nel Regno Unito, combatteva il cancro che le era stato diagnosticato nel febbraio del 2016 e le cure stavanondo i segni sul suo volto. Come se non bastasse, il suo compagno ha deciso di mettere fine alla relazione e lo ha fatto in una maniera a dir poco vergognosa, tramite Facebook.A causa delle cure, è ingrassata di 30 chili La storia di Emily Nicholson oltre a far rifletteredavvero sgomenti per la crudeltà, visto che la giovane aveva dovuto rinviare le nozze a causa del suo male e che il suol'hata a breve distanza dal fatidico 'si'. Nel 2016 ad Emily era stato diagnosticato un astrocitoma ,al cervello che leva ...