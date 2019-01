Milan | è il Piatek-day | arrivato in sede per la firma

Milan - è il Piatek-day : finite le visite mediche - adesso la firma : Se ieri è stata la giornata decisiva per quanto riguarda gli accordi tra Milan e Genoa , oggi è il vero e proprio Krzysztof Piatek-day : alle 11 l'attaccante polacco ha iniziato le visite mediche alla ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Piatek : nel pomeriggio la firma sul contratto : L’attaccante polacco ha iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, nel pomeriggio la firma sul contratto. Higuain intanto è arrivato in Inghilterra visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per l’attaccante polacco Krysztof Piatek prossimo rinforzo del Milan. Il 23enne si sta sottoponendo alle visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri. Niente idoneità ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

Milan-Napoli : probabili formazioni ballottaggio Cutrone-Piatek - ampia scelta per Ancelotti : Milan-Napoli è uno degli scontri di maggior interesse della ventunesima giornata del campionato di serie A 2018/2019. Si affrontano infatti la formazione che attualmente occupa la quarta posizione della classifica e quella che è a tutti gli effetti la seconda forza del campionato alle spalle della sola Juventus. Le 2 contendenti arrivano alla gara con stati d’animo differenti. I padroni di casa infatti hanno vissuto una settimana di vigilia ...

Milan - non solo Piatek : Leonardo mette a segno un altro acquisto : Il ds del Milan Leonardo si sta muovendo su più fronti, i rossoneri sono vicinissimi ad un acquisto dal Monaco: i dettagli Milan ad un passo da Leroy Abanda. Un acquisto pensando al futuro da parte dei rossoneri, dato che si tratta di un terzino sinistro di 18 anni del Monaco. Secondo l’Equipe Leonardo sarebbe vicinissimo ad ufficializzare l’acquisto del giovane calciatore, il quale dovrebbe firmare un contratto per 4 stagioni e ...

Milan - mercato di fuoco : 2 operazioni in arrivo - Piatek-Higuain e c'è una voce su Zapata : Mercoledì mattina l'attaccante del Genoa Krzysztof Piatek farà le visite mediche a Milano, e sarà ufficializzato il suo passaggio al Milan. Con l'attaccante polacco che si unirà ai rossoneri, si completerà il trasferimento di Gonzalo Higuain verso il Chelsea di Maurizio Sarri. Il Chelsea si assicurerà le prestazioni di Higuain accordandosi su un prestito di sei mesi con un'opzione per acquistare l'attaccante a fine stagione per 36 milioni di ...

Milan - inizia l'era Piatek : visite mediche in mattinata. Può debuttare col Napoli : Comincia l'era Piatek. Dopo il summit di ieri a Milano, rossoneri e grifoni hanno finalmente limato gli ultimi dettagli dell'affare. Detto dei 35 milioni di euro in un'unica soluzione senza ...

Piatek - l'altro Cristoforo Da Genova al Milan in cerca dell'America : Alla fine è intervenuto Elliott, l'azionista del Milan per sbloccare il negoziato e giungere alla firma del contratto. l'altro pezzo di strada l'ha fatto Preziosi, presidente del Genoa, autorizzando la cessione con un ritocco al ribasso della cifra. Così sul far della sera, a casa Milan, è stata raggiunta l'intesa. Cristoforo Piatek, classe 1995, bomber polacco scoperto dal Genoa e lanciatissimo con i suoi 13 centri (2 su rigore) in campionato, ...