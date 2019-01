Mercato immobiliare | bene il Nord e le grandi città

Mercato immobiliare del Regno Unito sempre più caro : L'ultima indagine condotta dall' Office for National Statistics, ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide , evidenzia per novembre un aumento dei prezzi delle case del ...

Il Mercato immobiliare in Italia è in ripresa. Intesa Sanpaolo Casa entra nel settore delle case esclusive : In Italia è in ripresa il mercato immobiliare residenziale e soprattutto tiene il segmento del lusso. E Intesa Sanpaolo Casa entra nel settore delle case esclusive

Mercato immobiliare in crisi. Ma tasse in aumento : Roma - Si chiude un altro anno in rosso per il Mercato immobiliare. L'Italia resta l'unico paese dove i prezzi di case, uffici e capannoni continua a calare. Ieri la conferma del sito Idealista, ...

Immobiliare - Tecnocasa conferma lieve ripresa Mercato nel 1° semestre : mercato Immobiliare in ripresa nel primo scorcio del 2018 e si profila una fine d'anno altrettanto positiva. Lo dice un rapporto dell' Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa , che allarga anche il ...

Mercato immobiliare - il ballo del mattone va in cerca di ritmo : Senza vedere una crescita esplosiva, è lecito attendersi una prospettiva positiva del Mercato immobiliare. Nel 2017 le compravendite sono aumentate del 4,9% rispetto all'anno precedente, facendo ...

Mercato immobiliare - c'è una ripresa ma resta gap : Nel secondo trimestre 2018, le transazioni immobiliari sono state pari a 209.243 in aumento dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, +1,7% il settore abitativo e +0,7% l'economico,. Su base annua ...

Mercato immobiliare : l’Italia attira gli investitori esteri : Come procedono gli investimenti nel Mercato immobiliare italiano? Un articolo pubblicato alcuni giorni fa su immobiliare.it ha fornito un’idea più precisa dell’andamento del settore, tracciando le evidenze emerse in occasione di un interessante convegno tenutosi a Milano. L’incontro, organizzato da Dla Piper e dal titolo “Quo Vadis”, ha riunito più di 40 top manager da tutto il mondo per mettere in luce le performance del real estate locale e ...