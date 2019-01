Maria De Filippi sotto accusa per il maglione costosissimo sfoggiato a Uomini e Donne

Amici 18 / Allievi contro professori - la protesta continua : la richiesta a Maria De Filippi : Amici 18, anticipazioni e news dalla scuola: continua la protesta dei ragazzi contro la decisione di Timor Steffens. Arriva una richiesta alla produzione

Sabrina Ghio oggi - com’è diventata la concorrente di Amici di Maria De Filippi : Sabrina Ghio è stata una delle ballerine della scuola di Amici di Maria De Filippi nella stagione 2003/2004, arrivando fino alla fine del talent in seconda posizione, solo dietro al collega Leon Cino, che quest’anno è tornato nella scuola nella veste di insegnante di danza. Durante l’esperienza ad Amici, Sabrina ha dovuto subire le ire dell’insegnante Alessandra Celentano, che non l’ha mai reputata una brava ballerina e ...

Denise e Deborah dopo la puntata di Maria De Filippi : genitori presenti al matrimonio : Ha attirato l'attenzione di tutti la storia di Denise e Deborah, le due ragazze omosessuali siracusane ospiti da Maria De Filippi. Durante la puntata di C'è posta per te andata in onda lo scorso sabato su Canale 5, la conduttrice ha raccontato la storia delle due ragazze. Una storia complessa la loro in cui a persuadere i genitori di Denise ci ha pensato la padrona di casa. L'ostilità dei genitori di Denise I genitori di Denise, e il fratello, ...

C’è Posta Per Te : postino di Maria De Filippi svela un retroscena : C’è Posta Per Te, Maria De Filippi: svelato un retroscena inedito Dopo il clamoroso esordio delle prime due puntate, sabato 26 gennaio tornano le storie di C’è Posta Per Te, il people show di Maria De Filippi. Il pubblico è abituato a vedere solo quello che accade in studio, ma dietro le quinte del programma cosa succede? A rivelarlo è stato il postino Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale Tv ...

Uomini e donne - il delirio contro Maria De Filippi : 'Per stare seduta sulle scale...' - vergogna sul maglione : Maria De Filippi sta facendo parlare di sé per il griffatissimo maglione bianco Dior che ha sfoggiato al Trono Over di Uomini e donne , nel bel mezzo di uno scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. ...

UeD - Andrea Offredi : ecco come è finito a lavorare per Maria De Filippi dopo il trono : UeD, Andrea Offredi dopo il trono a lavoro con Maria De Filippi: il provino che gli ha cambiato la vita Chi segue Uomini e Donne da tanti anni si ricorderà benissimo di Andrea Offredi, tronista nella trasmissione ai tempi in cui sul trono c’era anche Eugenio Colombo. Andrea oggi, come molti forse già sapranno, fa parte […] L'articolo UeD, Andrea Offredi: ecco come è finito a lavorare per Maria De Filippi dopo il trono proviene da ...

Bufera su Maria De Filippi. Guardate bene la maglia che indossa : ecco quanto costa : Maria De Filippi al centro delle polemiche. Un ruolo inedito per la regina di Canale 5 che sabato, con C’è Posta per Te, ha raggiunto un nuovo record superando il 27% di share. A scatenare una pioggia di critiche sul web è stato il pullover griffato che Maria De Filippi ha indossato a Uomini e Donne, che costa quasi 1200 euro. Nel dettaglio si tratta di un maglione bianco che riporta nella parte posteriore la scritta “J’a Dior 8”. Il pubblico è ...

Anticipazioni Uomini e donne : in prima serata a febbraio ma senza Maria De Filippi : Uomini e donne è pronto per sbarcare in prime time su Canale 5. Le Anticipazioni rivelano che la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, dopo il consueto boom di ascolti in daytime, adesso si prepara anche per la prestigiosa serata della rete ammiraglia Mediaset. In programma, infatti, ci sono ben tre appuntamenti che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal mese di febbraio e saranno dedicate alle scelte dei tronisti in ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani processata in studio. Lacrime e fuga - sconcerto da Maria De Filippi : La puntata di oggi 21 gennaio del trono over di Uomini e Donne è all'insegna delle Lacrime . Dopo le vicende di Gemma Galgani e Rocco , le dame Pamela Barretta e Angela Di Iorio hanno pianto Lacrime ...

Al Trono Over giochi erotici e corna. Maria De Filippi sconvolta : Al Trono Over di "UominieDonne" manca solo Rocco Siffredi. Rocco, l'ex corteggiatore di Gemma Galgani, tira fuori i giochini erotici e ri-ri-ri chiude la liason con la dama di Torino. Gemma Galgani ...

Maria De Filippi sfida Antonella Clerici con Uomini e Donne di Sera : Uomini e Donne di Sera: Maria De Filippi torna a sfidare Antonella Clerici È tutto pronto per il Serale di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda in prima Serata da febbraio e saranno tre le puntate previste, condotte da Giulia De Lellis, Gemma Galgani, Anahì e Valeria Marini. Il talk show dei sentimenti si scontrerà contro Sanremo Young. Dopo aver riportato in tv Portobello, remake dello storico varietà ideato e condotto ...

UeD gossip - Maria De Filippi al centro dello studio : il suo look attira l’attenzione : Uomini e Donne gossip: Maria De Filippi interviene per separare Gemma e Tina e tutti notano il suo maglione Dior A Uomini e Donne riesce ad attirare l’attenzione del pubblico Maria De Filippi, la quale giunge al centro dello studio per dividere Gemma e Tina. Come al solito, nel corso della puntata del Trono Over […] L'articolo UeD gossip, Maria De Filippi al centro dello studio: il suo look attira l’attenzione proviene da ...